Le conseil du comté de La Salle se réunit mardi pour nommer le nouveau procureur de l’État – Shaw Local

Le conseil du comté de La Salle organisera une réunion spéciale à midi mardi pour nommer un nouveau procureur d’État pour remplacer Todd Martin, qui sera assermenté en tant que juge plus tard dans la journée.

Martin a été nommé juge du circuit du comté de La Salle et présentera sa démission mardi, peu de temps avant de prendre le poste judiciaire laissé vacant par Joseph P. Hettel, maintenant juge d’appel.

Le mandat non expiré de Martin (jusqu’à la fin de 2024) sera pourvu par nomination et, selon plusieurs sources, la nomination devrait revenir à Joe Navarro, un démocrate d’Ottawa qui est actuellement procureur adjoint en chef et chef de la division des drogues criminelles. Navarro avait auparavant été procureur de l’État du comté de La Salle de 1988 à 1996.

Le conseil du comté doit également discuter des fonds de secours fédéraux COVID-19 ; mais la plupart des affaires en suspens seront traitées lors de la réunion régulière du conseil d’administration le jeudi 11 août.