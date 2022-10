Le conseil du comté de La Salle approuve plus de 2,7 millions de dollars en fonds ARPA – Shaw Local

Le conseil du comté de La Salle a approuvé plus de 2,7 millions de dollars en demandes de plan de sauvetage américain lors d’une réunion spéciale vendredi.

Au cours d’une réunion de près de quatre heures, le conseil a approuvé 19 demandes allant de 10 000 $ à 1 million de dollars, disséquant chaque demande lors d’une séance publique du conseil.

Lighted Way à La Salle a été approuvé pour 1 million de dollars en fonds de secours du plan de sauvetage américain COVID-19 par le conseil du comté de La Salle vendredi. (Scott Anderson – sanderson@shawmedia.com)

Les demandes les plus importantes ont été accordées à Lighted Way à La Salle pour 1 million de dollars, à Community Food Basket à Ottawa pour 500 000 $, à Ottawa YMCA pour 400 000 $ et à North Central Area Transit pour 265 650 $.

Le président du conseil du comté, Don Jensen (R-Deer Park), a commencé la réunion de vendredi en disant aux membres du conseil que le comté de La Salle avait 3,2 millions de dollars restants dans les fonds de secours du plan de sauvetage américain et qu’il souhaitait faire approuver les demandes de distribution des fonds. Le comté a encore 6,6 millions de dollars restants dans les fonds de secours COVID-19 qui sont moins restrictifs à dépenser, et peuvent également couvrir toutes les demandes de fonds ARPA.

Jensen a suggéré des montants pour chaque demande totalisant 2,6 millions de dollars sur les 24 demandes, invitant le conseil du comté à apporter des modifications et à voter s’il n’était pas d’accord avec la suggestion.

Doug Trager (D-Ottawa) a déclaré que le Comité des finances avait déjà fait des recommandations sur ce que chaque demande devrait recevoir, après les avoir examinées avec un processus de vérification. Plusieurs des montants recommandés ont été modifiés par Jensen, car Jensen a déclaré au conseil du comté qu’il avait observé que le conseil du comté n’avait pas prêté attention à ce que le comité des finances avait suggéré.

Trager a dit qu’il avait un problème avec Jensen prenant cette initiative.

Avec apparemment chaque demande, le conseil a demandé combien le demandeur demandait, comment il avait l’intention de dépenser l’argent (les agences réceptrices devront montrer des reçus tout au long du processus pour prouver les dépenses) et combien était recommandé.

Le conseil a accepté de donner au moins des fonds de secours à chaque demande votée vendredi, y compris 150 000 $ pour la ville de Mendota pour les améliorations du lac Mendota. Le conseil du comté a précédemment rejeté la demande de Mendota de 200 000 $. (Scott Anderson)

Le conseil a accepté de donner au moins des fonds de secours à chaque demande votée vendredi, y compris 150 000 $ pour la ville de Mendota pour les améliorations du lac Mendota. Le conseil du comté a précédemment rejeté la demande de Mendota de 200 000 $.

Le conseil a déposé un amendement pour distribuer 1 million de dollars à Streator Unlimited, car il ne lui restait pas assez de fonds ARPA à la fin de la réunion vendredi. Le conseil devra disperser une partie de l’argent des fonds de l’ARPA et le total restant des fonds de secours moins restrictifs s’il souhaite attribuer à Streator Unlimited 1 million de dollars. Le conseil a également reporté le vote sur les demandes d’incendie d’Ottawa, d’incendie de Mendota et d’Utica et sur les dispositifs du système d’alarme de boîte d’aide mutuelle-LUCAS jusqu’à une réunion ultérieure.

Chem Dry a été approuvé pour 10 000 $, Monte’s (Lefort) pour 10 000 $, Wedron Office pour 10 000 $, Pitstick Pavilion pour 10 000 $, Starved Rock Coffee Company pour 10 000 $, Mendota Chamber of Commerce pour 50 000 $, Mendota Area Senior Services pour 75 000 $, University of Illinois Extension pour 14 500 $, Streatorland Food Pantry pour 10 000 $, Seneca Food Pantry pour 10 000 $, Norway United Methodist Church pour 10 000 $, 95 000 $ à Illinois Valley Public Action to Deliver Shelter (les refuges pour sans-abri du comté à Ottawa et au Pérou) et Illinois Valley Animal Rescue pour 100 400 $.