Le conseil du comté de Kent menace Priti Patel de poursuites judiciaires contre des enfants migrants non accompagnés

Le conseil du comté de Kent menace le ministre de l’Intérieur de poursuites judiciaires car il avertit que ses services pour les enfants migrants non accompagnés sont au point de rupture pour la deuxième fois en moins d’un an.

L’autorité a déclaré qu’elle ne serait peut-être plus en mesure d’accepter de nouveaux enfants demandeurs d’asile non accompagnés (UASC) d’ici quelques jours et a signifié une lettre formelle avant d’agir au ministère de l’Intérieur.

Le Kent compte près du double du nombre d’UASC pris en charge, selon le gouvernement, a déclaré le conseil.

La dernière décision intervient après que le conseil a annoncé en août dernier qu’il avait atteint sa capacité de prendre en charge les UASC arrivant sur ses côtes malgré les efforts pour travailler avec le ministère de l’Intérieur et d’autres autorités locales.

Le conseil a engagé les premières démarches judiciaires pour mettre en œuvre une solution à long terme visant à éviter que la crise ne se reproduise.

conseillé Le ministère de l’Intérieur ouvre une enquête après que des migrants ont été récupérés dans les eaux françaises et amenés au Royaume-Uni Les migrants traversant la Manche devraient être renvoyés en France, selon des députés conservateurs Forte présence policière alors que les «patriotes» arrêtent la circulation à Douvres pour protester contre l’immigration

Le contrôle judiciaire proposé demande à Priti Patel d’utiliser les pouvoirs existants pour ordonner aux autorités locales autres que le Kent de recevoir leur juste part des UASC.

Le directeur des services à l’enfance de Kent a informé le chef du conseil que le rythme actuel des arrivées et la pression sur les services de soins signifieront probablement qu’il ne sera plus en mesure d’accepter en toute sécurité de nouvelles arrivées UASC dans le comté avant la fin de cette semaine.

La Force frontalière sera ensuite invitée à placer les nouveaux arrivants directement dans d’autres autorités locales du pays, comme ils l’ont fait pendant trois mois l’année dernière.

Le chef du conseil du comté de Kent, Roger Gough, a déclaré: «Je suis profondément attristé que nous assistions maintenant à une répétition de la même crise d’il y a neuf mois.

« Bien qu’il y ait eu un certain nombre de mesures bienvenues du gouvernement – ​​au profit du contribuable du conseil de Kent – ​​nous n’avons pas vu ce qui est le plus nécessaire : un programme de transfert national robuste qui empêche les autorités portuaires telles que le Kent de subir une pression ingérable.

« Au cours de l’année dernière, nous avons soutenu de manière constante et répétée que cela doit être fait par le biais d’un système obligatoire.

«Le ministère de l’Intérieur a consulté sur les modifications apportées au régime de transfert national en août et septembre de l’année dernière et n’a pas encore publié de nouvelles propositions ou de réponse à la consultation.

«Le programme reste volontaire avec une incitation insuffisante pour les autres autorités locales britanniques à transférer l’UASC du Kent.

« Les résidents du Kent méritent une résolution de ce problème. Nous n’en avons toujours pas. La pression totalement disproportionnée sur les services à l’enfance de Kent continue d’être négligée.

«Nous devons nous assurer que toutes les autorités locales britanniques ayant des capacités partagent le soutien de ces enfants.

« Trop c’est trop. Une solution robuste et à long terme est attendue depuis longtemps et essentielle pour le bien-être futur de tous les enfants soutenus par KCC, quelle que soit leur origine, et la poursuite des excellents services qui les soutiennent. »

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré: «Ceux qui tentent de tromper le système font peser un fardeau injuste sur le contribuable et empêchent les véritables demandeurs d’asile d’obtenir de l’aide.

« C’est pourquoi le gouvernement propose le nouveau plan d’immigration qui nous permettra d’accueillir les plus démunis par des voies sûres et légales, tout en évitant les abus du système.

« Nous reconnaissons le rôle de longue date que le Conseil du comté de Kent a joué dans le soutien aux enfants demandeurs d’asile non accompagnés et nous sommes extrêmement reconnaissants pour leur contribution.

« Nous continuons d’encourager davantage de régions à rejoindre le programme de transfert national et à faire leur part.

« Nous avons déjà consulté sur la manière d’améliorer le régime pour le rendre plus équitable – dont le résultat sera publié très prochainement. »

Le conseil a déclaré qu’en l’absence de toute réponse substantielle du ministère de l’Intérieur à sa proposition d’ici le 17 juin, il procéderait à une demande de contrôle judiciaire contre le ministre de l’Intérieur.

Enver Solomon, directeur général du Refugee Council, a déclaré : « Les enfants qui se rendent au Royaume-Uni à la recherche de sécurité ont enduré des expériences horribles, notamment des abus et de l’exploitation, à la fois dans leur pays d’origine et lors de voyages périlleux vers nos côtes.

« A leur arrivée, il n’est pas rare qu’ils souffrent de blessures physiques, d’hypothermie, de déshydratation et soient profondément traumatisés.

« Le conseil de Kent a été soumis à une pression immense et, sans surprise, il est maintenant incapable de prendre en charge autant de jeunes.

«En tant que société mère, ce gouvernement manque maintenant à son devoir de fournir l’amour et les soins dont ces enfants ont désespérément besoin.

« Cela ne peut pas continuer, nous avons besoin d’une action décisive pour garantir qu’aucun enfant qui vient au Royaume-Uni seul à la recherche de sécurité ne soit négligé par l’État. »

Association de presse