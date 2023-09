Le conseil du comté de Kendall fait face à un déficit budgétaire de 4,2 millions de dollars – Shaw Local

YORKVILLE – Le conseil du comté de Kendall est confronté à un déficit budgétaire de 4,2 millions de dollars que les responsables prévoient d’effacer avant l’approbation du plan de dépenses pour l’exercice 2024.

Le budget proposé comprend désormais des dépenses du fonds général de 31,4 millions de dollars, en hausse de 9,5 % par rapport aux 28,7 millions de dollars de cette année.

Les membres du conseil du comté devraient approuver le document budgétaire final lors de leur réunion du 7 novembre. L’année budgétaire commence le 1er décembre.

Avant cela, le conseil d’administration prévoit de réduire certaines demandes de dépenses des chefs de département et des élus afin d’équilibrer le budget.

Le président du comité des finances du conseil d’administration, Scott Gengler, a déclaré que des décisions difficiles devront être prises. « Je pense que nous devrions pouvoir y arriver », a déclaré Gengler. « Nous devons être responsables pour en arriver là. »

La cause du déficit budgétaire actuel est simple. Les revenus devraient baisser tandis que les dépenses augmentent.

Le budget proposé prévoit des revenus totaux à 27,1 millions de dollars, soit une diminution de près de 4 %, ou 1,1 million de dollars, par rapport au total de l’année en cours.

Gengler a déclaré que la baisse prévue des recettes de la taxe de vente en est l’une des raisons, les recettes fiscales totales du comté, y compris l’impôt foncier et l’impôt sur le revenu de l’État, devant s’élever à 21,6 millions de dollars, en baisse de 1,5 million de dollars par rapport au budget actuel.

Pendant ce temps, le comté fait face à une augmentation des dépenses, certaines inévitables et d’autres résultant de demandes d’employés supplémentaires émanant des bureaux et départements du comté.

Les coûts de l’assurance maladie augmenteront de 14 %, passant des 3,5 millions de dollars actuels à un peu plus de 4 millions de dollars.

Les nouveaux postes salariés pour les bureaux de greffier de circonscription, de défenseur public et de procureur de l’État, ainsi que pour les départements de technologie et de ressources humaines, totalisent plus de 388 000 $.

Des augmentations de 2 à 5 % sont également prévues pour certains salariés actuels.

En outre, le comté a financé la création de neuf postes d’employés avec l’argent fédéral de l’American Rescue Act pendant la pandémie de COViD-19, mais ces revenus seront désormais perdus, laissant le comté avec un déficit de 547 500 $ à combler.