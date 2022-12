Le conseil du comté de Kendall devrait élire Matt Kellogg comme nouveau président – ​​Shaw Local

YORKVILLE – Six membres sortants du conseil du comté de Kendall seront rejoints par quatre collègues nouvellement élus alors que l’ensemble du groupe prête serment le lundi 5 décembre.

Le conseil reconstitué sélectionnera ensuite un nouveau président du conseil du comté et président du district de la réserve forestière du comté de Kendall.

Matt Kellogg de Yorkville rural devrait être élu président du conseil d’administration et Brian DeBolt de Plano est considéré comme le plus susceptible de devenir président du conseil d’administration de la réserve forestière.

Lorsqu’on lui a demandé, Kellogg a déclaré qu’il était intéressé par le poste et a indiqué qu’il pensait avoir le soutien nécessaire au sein du conseil. DeBolt était plus circonspect mais n’a pas exclu la possibilité.

Les deux hommes semblent être des candidats naturels pour les rôles.

Kellogg a été jusqu’à présent président du comité des finances du conseil du comté et a organisé des réunions du conseil du comté chaque fois que le président du conseil, Scott Gryder, était absent.

DeBolt possède une expérience considérable dans le monde de la construction scolaire et en tant que commissaire-priseur, lui donnant une connaissance à la fois du comté et de son histoire ainsi que des pratiques commerciales.

Interrogés, les membres du conseil d’administration Scott Gengler et Ruben Rodriguez, tous deux de Yorkville, ont déclaré qu’ils soutenaient Kellogg et DeBolt pour les rôles respectifs de président et de réserve forestière.

Les membres du conseil Dan Koukol d’Oswego et Elizabeth Flowers de Montgomery ont déclaré qu’ils n’avaient pas pris de décision, tout comme Jason Peterson, qui fait partie des quatre nouveaux membres du conseil et qui quittera son siège au conseil municipal de Yorkville.

Les autres membres du conseil d’administration sont Seth Wormley, administrateur de Millbrook, Zach Bachman d’Oswego et Brooke Shanley d’Aurora.

Presque depuis le moment où Gryder, le président du conseil d’administration, a annoncé qu’il se présenterait pour le siège du 14e district du Congrès et non pour un autre mandat au conseil du comté, c’est le nom de Kellogg qui est régulièrement apparu parmi les initiés du comté en tant que prochain président probable.

Alors que le conseil d’administration a fait ses adieux à Gryder lors de sa réunion du 29 novembre, Kellogg a non seulement félicité le président sortant, mais a également signalé sa propre volonté d’assumer le rôle.

“Je suppose que je suis ici à cause de toi”, a déclaré Kellogg à Gryder. “Je ne savais pas que j’avais la passion pour ça.”

Kellogg a été félicité par ses collègues pour son travail de distribution de fonds fédéraux de secours COVID-19 aux petites entreprises et aux organismes à but non lucratif du comté de Kendall, ainsi que pour sa capacité à maintenir les discussions de réunion axées sur le problème en cours.

S’il y a un autre membre du conseil d’administration qui est intéressé par le poste de président, il ou elle a gardé le secret.

Le conseil du comté de Kendall est composé de 10 membres, cinq élus chacun dans deux districts, la ligne de démarcation allant du nord au sud au centre du comté.

Du district 1, couvrant la moitié ouest du comté, se trouvent DeBolt, Gengler, Rodriguez, Peterson et Wormley.

Le district 2 couvre la moitié est et ses représentants seront Kellogg, Koukol, Flowers, Bachman et Shanley.

Alors que les membres du conseil de comté se sont efforcés de minimiser les étiquettes politiques partisanes, il convient de noter que la division républicaine-démocrate 7-3 au conseil reste la même après les élections du 8 novembre.

Les démocrates Cesich et Vickers quittent le conseil d’administration, tandis que les autres membres du parti, Bachman et Shanley, rejoignent le démocrate Flowers, le principal électeur du district 2, en tant que membres du conseil d’administration.

Kellogg, DeBolt, Gentler, Rogriguez, Koukol, Peterson et Wormley sont républicains.

S’il était élu président de la réserve forestière, DeBolt remplacerait Judy Gilmour de Yorkville, qui quitte le conseil du comté.

Bien qu’entités techniquement distinctes, le conseil de comté et le conseil de la réserve forestière sont composés des mêmes 10 membres.