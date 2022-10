Le conseil du comté de Kendall approuve à l’unanimité la résolution demandant aux législateurs de l’État de revoir la loi SAFE-T – Shaw Local

YORKVILLE – Le conseil du comté de Kendall demande à l’Assemblée générale de l’Illinois d’apporter des modifications à la loi controversée sur la sécurité publique qui comprend un système de caution sans espèces et qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2023.

Les républicains et démocrates du conseil ont approuvé à l’unanimité une résolution demandant aux législateurs et au gouverneur de “travailler avec les représentants de la sécurité publique et toutes les parties prenantes de la communauté pour résoudre les problèmes restants” avec la loi sur la sécurité, la responsabilité, l’équité et l’égalité aujourd’hui.

L’action du conseil s’ajoute à un chœur croissant de responsables municipaux et de comté à travers l’État qui réclament que les législateurs revoient la loi SAFE-T lors de la session de veto d’automne.

Le procureur de l’État du comté de Kendall, Eric Weis, et le shérif Dwight Baird contestent déjà la constitutionnalité de la loi.

Les deux principaux responsables de l’application des lois du comté ont déposé une plainte le 23 septembre devant le tribunal de circuit du comté de Kendall, nommant le procureur général de l’Illinois Kwame Raoul et le gouverneur JB Pritzker comme accusés.

En vertu de la loi SAFE-T, la police ne sera pas autorisée à détenir des personnes arrêtées pour certaines infractions, telles que coups et blessures graves ou fuite et évasion d’un policier, a déclaré Weis.

Pour les autres infractions, y compris le meurtre au premier degré, la police et les procureurs doivent convaincre un juge que le délinquant constitue une menace continue pour un individu spécifique et identifiable, a déclaré Weis.

Weis et Baird ont averti que le système de libération sous caution sans numéraire entraînera davantage de récidivistes, supprimera le pouvoir discrétionnaire des juges de détenir une personne accusée d’un crime et rendra plus difficile la garantie qu’un accusé se présente au tribunal.

Les membres du conseil du comté ont abordé le système de libération sous caution sans numéraire dans leur résolution, demandant aux législateurs de s’assurer que la loi ne “limite pas de manière déraisonnable la capacité du tribunal à fixer une caution pour garantir que le droit de l’accusé à la liberté est équilibré avec les droits de la victime et de la famille de la victime à la sécurité. ”

Les limites de la capacité d’un tribunal à garantir la comparution des accusés pour le procès ont également été citées par le conseil comme un problème de droit qui doit être corrigé.

La résolution vise également à lever ce que le conseil considère comme des limites déraisonnables au pouvoir discrétionnaire des policiers de procéder à des arrestations et à limiter le pouvoir des juges de gérer leurs salles d’audience.

Le conseil a tenu à souligner qu’il soutient et a déjà mis en œuvre certains éléments de la loi, notamment les caméras du corps de la police et la formation sur le recours à la force.

La vaste loi SAFE-T couvre plus de 750 pages et comprend une variété de réformes policières et judiciaires, mais c’est le système de cautionnement sans numéraire qui a produit les avertissements les plus graves de la part des responsables de l’application des lois.

Dans leur procès contre l’État, Weis et Baird ont cité une exigence de la Constitution de l’Illinois selon laquelle une législation de fond doit être limitée à un seul sujet.

“Un acte public qui viole la règle du sujet unique n’est pas dissociable”, accuse la plainte légale. “Au contraire, l’ensemble de l’acte public est inconstitutionnel et, par conséquent, nul.”

La loi SAFE-T traite de 265 lois et touche au moins six sujets, notamment le droit policier et le droit pénal, le droit du travail et de l’emploi et les protections étendues des lanceurs d’alerte, selon le dossier du tribunal.

La plainte allègue en outre que le système de libération sous caution sans numéraire viole les protections des victimes d’actes criminels incluses dans la constitution de l’État.

Le procès devrait être consolidé avec un nombre croissant d’actions intentées par les procureurs de comté, y compris ceux des comtés de Will, McHenry et Kankakee, a déclaré Weis.

Dans la plainte, Weis et Baird demandent un jugement déclaratoire et une injonction, c’est-à-dire une décision déclarant la loi SAFE-T nulle et non avenue, ainsi qu’une ordonnance empêchant les défendeurs de mettre en œuvre et d’appliquer la loi.