Le conseil du comté de Kendall accorde une subvention fédérale à Oswego High School Band Boosters – Shaw Local

L’organisation Oswego High School Band Boosters reçoit 8 311 $ en fonds de secours fédéraux COVID-19 pour aider à compenser les pertes de collecte de fonds pendant la pandémie.

Le conseil du comté de Kendall a approuvé le décaissement des fonds de l’American Rescue Plan Act le 2 août.

En juillet, le conseil du comté a approuvé une subvention de 3 931 de la même source pour les amplificateurs de bande du lycée d’Oswego East, ainsi qu’une subvention de 7 450 $ au Oswego Senior Center.

Le conseil est en train de distribuer jusqu’à 900 000 $ en subventions qu’il a budgétisées pour les organisations à but non lucratif desservant les résidents du comté de Kendall.

Pendant la pandémie, les organisations à but non lucratif n’ont pas pu mener leurs activités de collecte de fonds habituelles.

Les agences de services sociaux ont également souffert de pertes de revenus de collecte de fonds, même si la demande pour leurs services a augmenté.

L’année dernière, le comté a distribué plus de 440 000 $ en argent ARPA à des organisations à but non lucratif.

Lors de la réunion du 2 août, les membres du conseil du comté ont également approuvé une subvention de 25 000 $ à la Conservation Foundation.

Le 26 mai, le conseil a approuvé une subvention pour la Yorkville Education Foundation d’un montant de 11 416 $.