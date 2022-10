Le conseil du comté de Kane ne signale aucune nouvelle taxe pour 2023 – Shaw Local

Le budget 2023 du comté de Kane ne contiendra pas de nouvelles taxes ou augmentations de taxes dans le cadre d’un plan qui a reçu l’approbation unanime du conseil du comté de Kane cette semaine.

Mais alors que le budget évite toute pression financière supplémentaire pour les contribuables alors qu’ils votent pour savoir qui siégera au conseil après les élections de novembre, le plan transfère la responsabilité de résoudre les déficits budgétaires du comté aux candidats électeurs mis en place.

Plus tôt cette année, le conseil du comté a voté contre la demande d’une nouvelle taxe de vente du comté. Lundi, une réunion spéciale du conseil de comté a vu tous les membres du conseil présents voter contre toute forme d’augmentation de la taxe foncière.

“Pour le moment, ce n’est pas la bonne décision”, a déclaré Jarret Sanchez, membre du conseil d’administration. “Ce n’est pas la bonne chose à faire.”

Sanchez fait partie d’une étroite majorité démocrate au conseil d’administration avant les élections de novembre. Il a déclaré avoir appelé divers collègues démocrates au conseil d’administration avant le vote pour qu’ils changent d’avis sur le vote en faveur d’une augmentation de la taxe foncière. Cette décision reflète une mesure de la température des électeurs à l’approche des élections et des votes fiscaux et budgétaires du conseil.

Une foule de résidents a rempli la salle du conseil du comté pendant le vote et a déclaré aux membres du conseil qu’une période d’inflation élevée et de taux d’intérêt en hausse rendrait toute forme d’augmentation d’impôt insupportable. Le conseil du comté n’a pas augmenté sa taxe foncière, sauf pour tenir compte des nouvelles propriétés inscrites au rôle d’imposition, depuis plus d’une décennie.

L’augmentation de 5% de la taxe foncière envisagée par le conseil aurait ajouté 2,9 millions de dollars de nouveaux revenus aux coffres du comté. Ce n’est qu’une petite partie du déficit budgétaire de 16,3 millions de dollars pour 2023. Ce chiffre ne tient pas compte des coûts salariaux et des avantages sociaux supplémentaires qui découleront des négociations contractuelles en cours. Le comté n’est jamais sorti de ces négociations sans accorder aux employés syndiqués une certaine forme d’augmentation, y compris les résultats qui ont été soumis à l’arbitrage.

Les responsables du comté espèrent qu’une partie du déficit prévu diminuera si au moins certaines des dispositions de la loi SAFE-T sont supprimées, révisées ou retardées. La loi SAFE-T est une loi d’État radicale visant plusieurs réformes de la justice, y compris la fin de la caution en espèces.

Cela dit, seulement 3 millions de dollars environ du déficit prévu de 16,3 millions de dollars pour 2023 sont liés à la loi SAFE-T.

“C’est l’un de ces votes que nous allons éviter de dire que nous avons fait ce que veulent nos électeurs”, a déclaré Cliff Surges, membre du conseil d’administration. « Mais nous ne réduisons pas les dépenses. Ce budget est déséquilibré. Et j’aimerais que les gens le reconnaissent.

La présidente du conseil du comté, Corinne Pierog, a déclaré que la première tâche du nouveau conseil serait d’aller dans tous les départements et d’obtenir une image complète de ce à quoi ressemblerait le comté si le nouveau conseil décidait de réduire les dépenses pour résoudre les futurs déficits budgétaires prévus.

L’ensemble du conseil de comté doit encore procéder à un vote final pour verrouiller le budget. Ce vote n’aura lieu que le 22 novembre.

