Le conseil du comté de DuPage approuve les changements de zonage pour permettre la vente de cannabis à des fins récréatives – Shaw Local

Mardi, les membres du conseil du comté de DuPage ont inversé le cap et modifié les règlements de zonage pour autoriser les magasins de vente au détail de cannabis et les centres de culture dans les zones non constituées en société.

Le vote intervient trois ans après que les membres du conseil d’administration du comté ont initialement voté pour interdire les centres de culture, les producteurs artisanaux et d’autres entreprises de cannabis à usage adulte dans les zones non constituées en société du comté. Mais depuis ce vote, les entreprises de cannabis sont devenues plus acceptables dans les banlieues.

Dix-sept villes du comté de DuPage ont dit oui aux ventes récréatives depuis que l’État a légalisé le cannabis à usage adulte. Les comtés voisins du col de Chicago ont également donné le feu vert aux ventes au détail et aux centres de culture.

“Le conseil du comté fait vraiment des progrès”, a déclaré Liz Chaplin, membre du conseil du comté de DuPage, qui, après le vote de mardi, a donné aux membres du conseil une pièce commémorant la législation de l’État légalisant le cannabis. « Le cannabis est légalisé dans cet État. Vous pouvez l’avoir chez vous. Dans le comté de DuPage, bon nombre de nos municipalités autorisent désormais la vente de cannabis récréatif… c’est une chose positive.

Chaplin a déclaré qu’elle prévoyait d’assister à une prochaine réunion du comité de développement pour demander au comté d’envisager des changements de zonage pour permettre la consommation sur place.

“Nous avons tellement de bars à DuPage, donc si nous avions une ordonnance sur la consommation sur place qui autorisait un ou deux emplacements sur place, ce ne serait peut-être pas une chose terrible”, a déclaré le démocrate de Downers Grove.

Avant le vote de mardi, Joe Sheehan de Kerry Farms à Winfield a demandé au conseil du comté d’envisager d’autoriser la consommation sur place, notant qu’une émission de cuisine au cannabis avait demandé d’utiliser sa ferme de chanvre comme toile de fond pour les émissions à venir.

“Je ne demande pas de traitement spécial”, a déclaré Sheehan. “Je demande les mêmes règles dans d’autres comtés pour ne pas manquer cette opportunité.”

L’ordonnance de zonage du comté approuvée mardi précise où les magasins de cannabis récréatif peuvent se situer – près des routes principales, à au moins 1 500 pieds d’un autre dispensaire et à au moins 1 500 pieds des écoles pour les dispensaires. Les centres de culture doivent être à au moins 2 500 pieds des écoles.

Le membre du conseil d’administration du comté, James Zay, s’est dit préoccupé par le fait que son district pourrait potentiellement abriter jusqu’à 60% des dispensaires du comté et faisait partie des trois républicains qui ont voté contre les modifications du code de zonage.

“C’est une somme énorme pour un district”, a déclaré Zay.

Sur les 185 licences de l’État disponibles pour les dispensaires, la région de Chicago, y compris DuPage, est éligible pour un maximum de 110, a déclaré Paul Hoss, directeur administratif de la planification et du zonage du comté. Chaplin a noté que ces licences seraient probablement réparties dans toute la région.

