Le conseil du comté de DeKalb vote lors d’une réunion tendue sur le centre de soins infirmiers – Shaw Local

SYCAMORE – Une voix de femme a retenti mercredi, “Honte à vous”, lors d’une réunion tendue alors que le conseil du comté de DeKalb a voté pour faire avancer la vente de 8,31 millions de dollars de sa maison de retraite en difficulté à un acheteur privé basé à Evanston.

Et pour la deuxième fois en quatre mois, le conseil d’administration a rejeté un référendum lors d’un vote partagé 11-11, qui aurait demandé aux électeurs s’ils soutenaient une taxe foncière pour aider le Centre de réadaptation et de soins infirmiers du comté de DeKalb.

Le centre – qui a fait l’objet de plus d’un an de débats fiscaux – fait face à une dette de plus de 7 millions de dollars en raison de ce que les responsables du comté ont qualifié de mauvaise gestion, de facturation en souffrance et de nombre de résidents en difficulté.

Le vote raté du référendum s’est largement déroulé dans le sens des partis politiques. Tous les démocrates présents ont voté pour le référendum, rejoints par les républicains Patrick Deutsch et Jerry Osland. Les 11 républicains restants s’y sont opposés, tandis que deux démocrates – Kiara Jones et Michelle Pickett – étaient absentes.

Chuck Simpson, un employé du centre de soins infirmiers depuis 33 ans, s’est dit très contrarié par la décision du conseil de vendre la maison de soins infirmiers que le comté possède depuis 169 ans. Simpson est également vice-président de la Fédération américaine des employés des États, des comtés et des municipalités n ° 3537, le syndicat qui représente les employés du centre du comté.

“Ça va être une longue journée d’essayer d’expliquer aux résidents demain que ce ne sera plus un établissement du comté”, a déclaré Simpson, qui a dit qu’il s’attend à voir des larmes de collègues jeudi au travail. “Une maison de retraite privée n’est tout simplement pas votre maison.”

La lettre d’intention présentée par Illuminate HC, basée à Evanston, a été approuvée par le conseil du comté lors d’un vote de 17 contre 5 pour 8 300 100 $, une mise à niveau par rapport à une offre initiale de 8,1 millions de dollars faite début juin. L’administrateur du comté de DeKalb, Brian Gregory, a déclaré que l’offre modifiée d’Illuminate est arrivée récemment, dépassant une offre concurrente de 8,3 millions de dollars faite par Saba Healthcare, basée à Skokie, le 15 juin.

Le conseil du comté a voté 19 contre 3 pour s’opposer à l’offre de Saba, avec seulement les membres du conseil Karen Cribben (District 11), Patrick Deutsch (District 3) et Roy Plote (District 11) en soutien.

Une vente à Illuminate HC n’est toujours pas définitive, malgré le vote qui n’a nécessité qu’une majorité des 2/3 pour aller de l’avant. Selon la lettre d’intention, la vente est subordonnée à une période de diligence raisonnable de 45 jours qui comprendra des inspections du centre de soins infirmiers, des évaluations environnementales et structurelles. La lettre d’achat comprend également un dépôt non remboursable de 20 000 $ qui doit être payé au comté dans les trois jours suivant le début de la vente.

Le conseil du comté a déjà fait volte-face lors d’un référendum sur un centre de soins infirmiers. Il y a quatre mois, alors que le débat sur la dette faisait rage au niveau du comté concernant l’installation, le conseil du comté a proposé – puis a refusé – d’organiser un référendum sur le scrutin primaire de juin. En 1991, les électeurs du comté de DeKalb ont adopté un référendum qui a autorisé le gouvernement du comté à prélever des impôts pour la maison de retraite chaque année pendant 30 ans. Cette taxe n’a jamais été prélevée, selon des documents.

Les résidents et le personnel du centre de soins ont supplié le conseil de confier l’avenir du centre aux électeurs du comté de DeKalb et de s’opposer à une vente. Certains ont fait valoir qu’une vente signifierait moins d’options de soins de longue durée pour les résidents de la région, car le centre de réadaptation et de soins infirmiers public ne refuse personne en fonction des niveaux de revenu et des besoins.

Avant les votes, Vincent Kerket a déclaré qu’il devait placer sa femme dans une maison de retraite privée et a demandé au conseil de comparer les conditions d’une maison de retraite privée à un établissement public. C’est une préoccupation exprimée lors de plusieurs réunions précédentes du conseil d’administration alors que les responsables du comté pesaient les contraintes financières avec les craintes exprimées par les employés du centre inquiets pour la qualité des soins aux patients et les avantages du personnel.

« Êtes-vous dans la torture ? Parce que c’est ce qui se passe », a déclaré Kerket, parlant des maisons de retraite privées, qui, selon lui, ont laissé sa femme endurer des mauvais traitements.

Le centre de réadaptation et de soins infirmiers du comté de DeKalb, un établissement appartenant au comté, a une dette de plus de 7 millions de dollars en raison de la facturation en souffrance, de la baisse du nombre de résidents et de ce que les responsables ont qualifié de mauvaise gestion non réalisée. Les problèmes entourant le fonctionnement de la maison de retraite et de soins infirmiers ont été révélés en mars 2021 lorsque Gregory, qui a été embauché ce mois-là, a été informé que l’établissement n’était pas en mesure de faire la paie.

“Tout le monde me rappelle que vous avez voté contre il y a des mois”, a déclaré Roy Plote, membre du conseil d’administration, à propos du référendum avant le vote.

Plote a déclaré que ses électeurs lui avaient demandé pourquoi le référendum était à nouveau à l’examen du conseil d’administration. Il a déclaré que les habitants de sa région, la partie sud du comté, se rendaient fréquemment dans des maisons de retraite à Sandwich.

Le membre du conseil d’administration, Scott Campbell, a répondu aux commentaires de Plote en disant que les électeurs de la juridiction de Plote pouvaient toujours utiliser leur voix en votant lors du référendum.

Certains ont plaidé en faveur de plusieurs options.

“Il est logique d’approuver le référendum même si nous approuvons la vente”, a déclaré la vice-présidente du conseil, Suzanne Willis. “La vente pourrait échouer.”

Au cours de la discussion du conseil, Rukisha Crawford a demandé combien valait la maison de retraite du comté.

“Je pense que cela ne vaut que ce que vous pouvez en obtenir”, a déclaré le président du conseil d’administration du comté de DeKalb, John Frieders, qui a voté non au référendum, non à une vente de Saba Healthcare et oui à Illuminate HC.

Ceci est une histoire en développement qui sera mise à jour.