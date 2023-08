Le conseil du comté de Bureau refuse le candidat à la commission de révision et approuve cinq autres nominations – Shaw Local

Le Bureau County Board s’est réuni mardi et a approuvé à l’unanimité les nominations à divers postes du comté avant de refuser le candidat proposé pour le Bureau County Board of Review.

Le conseil a voté pour refuser la reconduction proposée de Beth Welbers au Bureau County Board of Review, un mandat qui aurait été servi d’août 2023 à mai 2025.

La motion a été rejetée par un vote de 2 à 12 avec les membres du conseil Dale Anderson, Dave Argubright, John Baracani, Ronald Dobrich, Deb Feeney, Jason Floyd, Mary Jane Marini, Lizabeth Novotney, Kerwin Paris, Connie Stetson, Derek Whited et Marshann Entwhistle. voter contre la nomination.

Les membres du conseil Sandy Hoos et Marsha Lilley ont voté en faveur de la nomination de Welbers au Bureau County Board of Review.

Le Bureau County Board of Review est responsable de la recommandation d’admissibilité à certaines exemptions et de la direction du processus d’appel qui comprend l’audition des plaintes d’évaluation immobilière, la prise de décisions concernant la valeur et la défense de ces décisions devant la Commission d’appel de l’impôt foncier de l’Illinois.

Le comté va maintenant commencer une recherche pour trouver un candidat pour le poste qui est prêt à suivre les cours nécessaires et à siéger au conseil. Une fois qu’un candidat est trouvé et qu’il est qualifié, la proposition sera à nouveau présentée au Bureau County Board.

Au cours de la réunion, le conseil a également approuvé plusieurs nominations, dont Larry Mueller au district de protection contre les incendies de Neponset pour un mandat de 3 ans, Richard Koch au district de protection contre les incendies d’Arlington pour un mandat de 3 ans, Charles Fischer et Karen Carlson au Van Orin Repose Cemetery Association pour un mandat qui expire en 2024 et Richard Molln à l’Association du cimetière Van Orin Repose pour un mandat qui expire en 2025.