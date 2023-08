Le conseil du comté de Bureau approuve plus d’un million de dollars de demandes de financement ARPA – Shaw Local

Le Bureau County Board a approuvé mardi à l’unanimité quatre demandes de financement de l’American Rescue Plan Act pour un montant total de 1 053 665 $.

Le comté de Bureau a reçu une allocation totale de 6 337 607 $ pour aider les gouvernements locaux à répondre aux effets de COVID-19.

La première demande a été accordée au Bureau County Fairgrounds et à l’Ag Board pour un montant de 163 665 $ pour l’exposition foraine et les réparations de la salle.

Kerwin Paris, membre du conseil d’administration, a déclaré au conseil d’administration que le parc des expositions avait perdu un bâtiment à cause des tempêtes qui ont traversé le printemps et que ces fonds serviront à remplacer le bâtiment et à préparer l’organisation pour un succès futur.

La deuxième demande a été accordée à une multitude de sociétés historiques et de projets touristiques du comté de Bureau pour un montant de 40 000 $.

Ce groupe comprenait la Bureau County Historical Society, le Cherry Mine Disaster Museum, la Manlius Historical Society, la Mineral Historical Society, la Neponset Historical Society, Owen-Lovejoy Homestead, la Sheffield Historical Society, la Spring Valley Historical Association, la Tiskilwa Historical Society et la Wyanet Historical Society.

La troisième demande a été accordée au Second Story Teen Center pour un montant de 100 000 $ pour les coûts associés à la construction d’un nouveau bâtiment à Princeton.

Paris a déclaré que le centre pour adolescents cherchait à étendre ses programmes et à disposer de plus d’espace pour servir les adolescents de la région.

La demande finale a été accordée au Bureau County Highway Department pour un montant de 750 000 $ pour le projet Backbone Road.

Le coût total du projet sera d’environ 2,7 millions de dollars, et ces fonds seront utilisés pour aider à financer une partie du projet à l’échelle du comté.

« C’est l’un des principaux points d’accès à la ville depuis la partie ouest du comté de Bureau », a déclaré Paris. « La demande de fonds est de leur permettre d’étirer leurs fonds dans leur département pour augmenter le nombre de projets qu’ils peuvent réellement réaliser. »