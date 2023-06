Le conseil d’Ottawa entend les détails du réaménagement de la rue Madison – Shaw Local

Il ne faudra pas longtemps avant que le pâté de maisons 100 de la rue Madison Ouest à Ottawa reçoive une rénovation majeure.

Lors d’une assemblée publique spéciale convoquée mardi soir, le conseil municipal d’Ottawa a entendu un rapport de l’ingénieur municipal Tom Duttlinger concernant les changements à apporter à ce bloc pour améliorer le stationnement sur rue et hors rue avec quelques touches esthétiques.

Le projet de réaménagement, qui a déjà fait l’objet d’une offre et devrait commencer le 31 juillet et se terminer vers le 15 août, éliminera les voies de virage sur la rue La Salle en direction sud à l’ouest et la rue Columbus en direction nord à l’est et remplacera le stationnement parallèle. espaces avec stationnement à angle de 45 degrés sur la rue alors plus large.

La bordure et le caniveau du côté nord de la rue seront démolis et remplacés, après quoi ce côté sera fermé et la circulation à sens unique réduite à la voie sud pendant ces deux semaines.

Il verra le parking au coin sud-est de Madison et Columbus démoli et remplacé, augmentant le nombre de places de 15 à 23, avec quelques aménagements paysagers sur les bords.

Au total, la rue comptera 19 nouveaux espaces pour les clients commerciaux et les visiteurs.

L’augmentation du stationnement au centre-ville est bonne pour tout le monde – les entreprises, les visiteurs, les clients des entreprises – et il s’agit d’un stationnement restreint de trois heures, non destiné aux employés du centre-ville, uniquement aux clients et aux visiteurs. — Tom Duttlinger, ingénieur municipal

Le prix de cette partie du réaménagement est d’environ 200 000 $, a déclaré Duttlinger.

« Cela a fait l’objet de discussions pendant quelques années, avant la conception du projet d’amélioration de Court Street », a déclaré Duttlinger. « C’était toujours la deuxième phase de ce projet. Certains travaux ont été aménagés sur Court Street, mais il y aurait plus que cela ajouté.

Lors de sa réunion régulière après le dévoilement, le conseil a autorisé l’utilisation d’une subvention RISE (Rural Innovation Stronger Economy) pour conclure un accord avec la société de conseil Place Dynamics LLC afin d’évaluer les possibilités de location à court terme dans la ville et de faire des recommandations pour les ordonnances concernant les normes de ces lieux.

« Nous aimons faire savoir aux gens que contrairement au débat sur les chambres d’hôtes, avoir peur d’ajouter quelque chose à la communauté et aux quartiers dont ils ne voudraient pas, c’est une question que nous avons déjà des locations à court terme et ce que nous voulons faire est de s’assurer que c’est réglementé correctement », a déclaré Hasty. « Il ne s’agit pas tant d’ajouter quoi que ce soit à la communauté. Il fait preuve de diligence raisonnable pour s’assurer que cela a été fait en toute sécurité pour les personnes qui vont le louer et la communauté autour de ces endroits.

Dans d’autres actions, le conseil:

Pouvoir de signature autorisé au Conseil des gouvernements du centre-nord de l’Illinois pour solliciter une subvention de l’Administration du développement économique pour l’amélioration d’East Stevenson Road.

Accords de travail autorisés avec North Central Area Transit pour Stacy O’Dell en tant que coordonnatrice d’itinéraire à temps plein, Cathy Thompson, Susan Conroy et Jody Davidson en tant que spécialistes des réservations à temps plein.

Approuvé la dépense de 78 991 $ à Terry’s Ford pour l’achat de deux Ford Explorer 2023 pour le service de police.

Entendu par le commissaire Wayne Eichelkraut lors du premier événement Music in the Park, signalant la participation de 675 personnes. Il a encouragé les autres à profiter des concerts gratuits de 18 h à 20 h le samedi à Washington Square.

J’ai entendu un rapport de la commissaire Marla Pearson indiquant que les premiers jours de la nouvelle piscine Riordan ont été couronnés de succès et que des distributeurs automatiques sont attendus et seront bientôt ajoutés.