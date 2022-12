Le conseil d’Ottawa approuve les soumissions pour un camion de pompiers et 2 ambulances – Shaw Local

Les longs délais et les pénuries de camions d’incendie et d’ambulances ont amené le conseil municipal d’Ottawa à approuver un devis de 348 181 $ pour deux ambulances d’Osage Ambulance et à verser au dossier un autre article de 940 000 $ de Macqueen Emergency Equipment pour un camion-pompe Pierce Arrow.

Le commissaire James Less a déclaré que ce ne sont pas nécessairement des véhicules dont le service d’incendie d’Ottawa a besoin immédiatement, mais qu’ils le seront dans un proche avenir. On s’attend à ce que le département reçoive la première ambulance en 2024 et la seconde en 2025.

“Depuis la dernière fois que nous avons commandé des ambulances en 2017, nous avons constaté une augmentation assez substantielle des coûts”, a déclaré Less. “C’est pour un certain nombre de facteurs, mais ces nouvelles unités incluront de l’usine les systèmes de charge de puissance qui n’étaient pas inclus auparavant.”

Les systèmes de charge électrique coûtent à eux seuls 30 000 $ à 35 000 $.

Moins dit que le camion-pompe Pierce Arrow actuel est en état de fonctionnement, mais les fabricants estiment entre 39 et 44 mois pour la livraison de l’équipement.

“Encore une fois, nous sommes sur une liste d’attente en ce moment, et j’espère que ces délais de livraison ne seront pas prolongés à l’avenir”, a déclaré Less. “À ce moment-là, nous aurons besoin d’un nouveau moteur.”

La commande du camion-pompe Pierce Arrow sera soumise à approbation lors de la réunion du conseil municipal de 19 h le mardi 20 décembre.