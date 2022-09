Le conseil d’Ottawa approuve la vente d’une propriété à un refuge pour sans-abri – Shaw Local

La propriété située au 1120, rue Canal à Ottawa appartient officiellement à Illinois Valley PADS après que le conseil municipal d’Ottawa a approuvé mardi la vente de 100 $ du terrain où se trouve le refuge pour sans-abri.

La prochaine étape pour PADS est de lever des fonds pour remplacer le bâtiment vieux de 166 ans qui est devenu trop petit. Cet accord est un peu différent de l’accord initial.

“L’accord initial exigeait qu’ils aient quelque chose à construire dans les deux ans et ils avaient l’impression qu’avec tout ce qui se passait, les retards dans les matériaux et les dépassements de coûts, ils étaient plus à l’aise avec trois ans”, a déclaré le maire Dan Aussem. “Nous étions d’accord avec cela.”

Aussem a déclaré que l’accord comportait également une disposition qui permettait à la ville de racheter la propriété dans les 180 jours si PADS tentait de vendre, mais ces conditions ont été modifiées pour dire que la construction doit commencer avant que cette disposition n’entre en vigueur.

Illinois Valley PADS a deux refuges pour sans-abri dans la vallée de l’Illinois, un au Pérou et un à Ottawa.