Le conseil d’Ottawa approuve la demande de subvention de secours liée à la COVID-19 pour le comté de La Salle – Shaw Local

Le conseil municipal d’Ottawa a pris les devants mardi et a apporté son soutien à la demande de subvention globale de développement communautaire pour le programme de résilience des entreprises au nom de l’ensemble du comté de La Salle, à la suite d’une présentation du Conseil des gouvernements du centre-nord de l’Illinois.

Kevin Lindeman du NCICG a ouvert l’audience publique en expliquant que la demande adressée au ministère du Commerce et des Opportunités économiques de l’Illinois s’élève à 213 947 $, pour rembourser aux entreprises l’achat ou la location d’équipements durables, permanents ou semi-permanents nécessaires pour répondre à la pandémie de COVID 19.

Pour être admissibles, les entreprises doivent être « sur la bonne voie » où le taux de pauvreté est de 20 % ou plus ou avoir une majorité de leurs employés parmi les personnes à revenu faible à modéré.

Un total de 24 185 793 $ est disponible dans le cadre du Programme de résilience des entreprises pour de telles subventions, par l’intermédiaire du ministère fédéral du Logement et du Développement urbain.

Parce qu’une seule demande est autorisée par comté, Ottawa – en raison de sa connexion et de son infrastructure avec le NCICG, ayant reçu et utilisé si efficacement les subventions antérieures – a pris la décision d’obtenir la subvention « dans le meilleur intérêt de tous, de postuler au nom de l’ensemble du comté de La Salle. communauté », a déclaré le maire Robb Hasty.

Lindeman a ajouté que le processus de subvention s’est ouvert le 15 août et que les fonds seront attribués aux candidats éligibles « sur la base du premier arrivé, premier servi jusqu’à ce que (les fonds) soient épuisés ». La candidature d’Ottawa pourrait être déposée à Springfield dès jeudi de cette semaine. La date limite pour postuler est le 31 décembre, à condition qu’il reste des fonds.

« Il est préférable de demander des fonds le plus tôt possible », a-t-il déclaré. « Sinon, ils pourraient disparaître. »

Seize entreprises du département peuvent bénéficier de cette subvention.

Par ailleurs, le commissaire Tom Ganiere a proposé une résolution visant à accepter une subvention de dotation en personnel pour une intervention adéquate en cas d’incendie et d’urgence qui fournira à la ville 713 000 $ pour l’embauche, le salaire et les avantages sociaux de trois nouveaux pompiers au cours des trois prochaines années.

Ganiere a déclaré qu’au début, le programme national soutenu par le gouvernement fédéral, par l’intermédiaire de l’Agence fédérale de gestion des urgences, prévoyait un pourcentage de paiements décroissant sur cinq ans, mais il y a 10 ans, ce pourcentage a été modifié à 100 % pendant trois ans.

« Nous l’avons demandé à plusieurs reprises, mais c’est la première fois que nous le recevons, et nous commencerons le processus de recrutement dès que l’encre sera sèche sur la subvention finale », a déclaré Ganiere. « Cela contribuera à doter en personnel la nouvelle caserne de pompiers proposée dans l’ouest de la ville, ce qui nécessitera davantage de personnel, peut-être un minimum de 12 personnes par quart de travail. Cela nous amènerait à 11. »

Le commissaire Brett Barron, dans son rapport, a informé le conseil que les citoyens d’Ottawa recevront un sondage avec leur prochaine facture d’eau. L’enquête contient des questions simples sur le nom, l’adresse et le type de conduites d’eau menant au compteur d’eau, ainsi que la nécessité de prendre des photos de ces conduites avec un téléphone portable et de les soumettre à un site Web à l’aide d’un code QR inclus sur le formulaire.

Elle s’inscrit dans le cadre d’une enquête sur les types de services d’eau de la ville (plomb, cuivre, galvanisé, plastique, etc.). Barron a expliqué qu’il avait été mandaté pour remplacer les conduites en plomb d’ici 2024 et que la coopération avec les photos et les informations aiderait désormais la ville à prendre une longueur d’avance sur l’application attendue.

Le conseil également :

Le commissaire Wayne Eichelkraut a déclaré que Music in the Park avait été étendu pour inclure des spectacles de 17 h à 19 h les 9 et 16 septembre à Washington Square.

Barron a appris que la conduite d’eau principale de la rue Joliet allait être remplacée au cours des quatre à six prochaines semaines. Il a donc exhorté les citoyens à être en sécurité et à être conscients des travaux dans ce secteur.

Autorisé un accord d’accès et de démolition pour le bâtiment situé au 600 W. Madison St.

A autorisé le procureur de la ville à prendre des mesures pour faire réparer la rue et le trottoir du 205-207 W. Main Street et réparer « le trou dans le sol », a déclaré le maire, pour des raisons de sécurité.