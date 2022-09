Le Conseil d’Ottawa accorde une offre de 6,7 millions de dollars pour la nouvelle piscine Riordan – Shaw Local

La Ville d’Ottawa a accordé à Vissering Construction de Streator une soumission de 6 714 670 $ pour la construction de la nouvelle piscine Riordan, qui a rapporté 1,7 million de dollars sur le budget de 5 millions de dollars.

Le coût initial prévu était de 4,5 millions de dollars, bien que le maire Dan Aussem ait déclaré que cette estimation avait été faite il y a quelques années lorsque les coûts de construction étaient inférieurs.

“Nous avions nos prix qui remontaient à quelques années et lorsque nous avons ouvert les offres, j’étais préoccupé par la façon dont les prix avaient augmenté avec l’indisponibilité des matériaux”, a déclaré Aussem. «Je sais que les architectes ont contacté un certain nombre d’autres entrepreneurs, en particulier un dans le nord qui s’occupe des bâtiments et des piscines et qui aurait pu être un guichet unique, mais ils étaient occupés. Nous nous sommes retrouvés avec Vissering et nous sommes à l’aise avec eux.

Vissering Construction a déjà travaillé pour la Ville d’Ottawa sur des projets tels que la station d’épuration et l’abribus NCAT.

“Nous savons qu’ils feront du bon travail même si cela coûte un peu plus cher”, a déclaré Aussem. « C’est comme tous les autres projets en cours en ce moment. Le YMCA rencontre le même problème.

Le commissaire James Less est resté le seul à voter contre la construction de la piscine et a de nouveau exprimé sa dissidence lors de la réunion du conseil de mardi soir. Moins dit qu’il croit que le besoin de la ville pour une piscine municipale devrait être réévalué, d’autant plus qu’elle est payée avec l’argent des contribuables.

L’intention de la ville est d’utiliser l’argent des taxes sur les ventes de marijuana pour couvrir le coût du pool. Ottawa gagne généralement environ 30 000 $ par mois grâce à sa taxe de vente sur la marijuana.

“Nous avons été en mesure d’équiper nos piscines, mais nous avons eu quelques défis l’année dernière où nous étions ouverts et nous avons fini par raccourcir certaines de nos journées”, a déclaré Less.

Moins a dit que l’année dernière, la piscine était ouverte, il n’y avait pas assez de personnes qui l’utilisaient pour justifier la construction d’une nouvelle piscine, bien qu’il ait également déclaré que cela pouvait être dû au fait que l’ancienne installation avait besoin d’une mise à niveau.

Le commissaire Wayne Eichelkraut a déclaré qu’il croyait qu’une ville de la taille d’Ottawa devrait avoir une piscine, citant le Pérou comme une ville qui n’en a pas. Il a maintenant une grande pataugeoire.

“Les gens au Pérou se plaignent maintenant parce qu’ils veulent une piscine parce que la pataugeoire n’est pas exactement une piscine”, a déclaré Eichelkraut.

La piscine d’origine, qui a ouvert ses portes en 1966, sera démolie pour commencer la construction. Il aurait fallu plus de 500 000 $ de réparations pour ouvrir à temps pour 2022 et le conseil a décidé en janvier qu’il était plus logique de dépenser cet argent pour une nouvelle piscine plutôt que de payer les réparations chaque année.

Les responsables d’Ottawa ont conclu un accord avec Marseille pour que les résidents d’Ottawa utilisent la piscine de Marseille cet été, en échange d’Ottawa fournissant des superviseurs.

Le plan pour le moment est toujours d’ouvrir la nouvelle piscine à temps pour l’été 2023.