Le Conseil des visiteurs de Virginia Tech tiendra sa réunion trimestrielle le lundi 6 novembre à 13 h 30 au 2100 Torgersen Hall, 620 Drillfield Drive, sur le campus de Blacksburg.

Toutes les autres réunions de comité ou autres séances tenues au cours de ces deux jours auront lieu à l’Inn at Virginia Tech (901 Prices Fork Road), sauf indication contraire.

Le dimanche 5 novembre à 13 h 30, tous les membres du conseil d’administration se réuniront en séance publique pour une séance d’information dans la salle de bal Latham. Le lundi 6 novembre, les membres du conseil visiteront les projets de construction d’immobilisations récemment achevés dans l’Upper Quad — Upper Quad Hall North (280 Stanger Street) et le Corps Leadership and Military Science Building (355 Old Turner Street) — à partir de 8h30. , tous deux sur le campus de Blacksburg.

Lundi, les présidents des cinq comités permanents du conseil se réuniront en séance publique à 7 h 30, dans le salon de la vieille garde.

De plus, les 5 et 6 novembre, auront lieu les réunions des commissions suivantes :

Lundi, le Comité des études, de la recherche et des affaires étudiantes se réunira en séance à huis clos à 8 h 30, suivie d’une séance publique à 9 heures, le tout dans la salle Smithfield. Lundi, le Comité des bâtiments et des terrains se réunira en séance publique à 10 heures dans la salle Solitude. Dimanche, le Comité de conformité, d’audit et des risques se réunira en séance à huis clos à 9 h 45, suivie d’une séance publique à 11 h, le tout dans la salle de bal Latham. Le Comité des finances et de la gestion des ressources se réunira lundi à 8 h 30 en séance publique suivie d’une séance à huis clos, le tout dans la salle Cascades. Le Comité de gouvernance et d’administration se réunira en séance publique dimanche à 16 heures dans la salle de bal Latham.

Au cours de la réunion de deux jours, les membres du conseil d’administration recevront des rapports ou des mises à jour sur le plan stratégique de l’université, les inscriptions à l’université, le Virginia Business Higher Education Council, l’initiative Whole Health, la durabilité du campus et l’Innovation Campus.

La réunion complète du conseil d’administration du lundi après-midi et la séance d’information du dimanche après-midi seront diffusées en direct. Pour voir l’une ou l’autre réunion, accédez au Conseil des visiteurs de Virginia Tech site web. Si vous rencontrez des problèmes pour accéder à la diffusion en direct, veuillez contacter Virginia Tech 4-Help au 540-231-2280.

Aucun commentaire public ne sera reçu au cours de la réunion de deux jours. De plus amples informations peuvent être trouvées sur Conseil des visiteurs de Virginia Tech site web.