Le conseil des Streators examinera les options pour améliorer le passage pour les écoles secondaires – Shaw Local

Le conseil municipal de Streator explore des options pour rendre Bloomington Street plus sûre à proximité de l’école secondaire Streator.

Le conseil a convenu lors de la réunion du comité plénier de mardi que la prochaine étape consisterait à obtenir une estimation des coûts pour un panneau radar électronique à énergie solaire, qui indiquera aux automobilistes à quelle vitesse ils roulent et à ralentir s’ils accélèrent, ainsi que une estimation des coûts pour une étude de circulation pour le secteur proche du lycée.

Le conseil déterminera ensuite les mesures à prendre après avoir constaté le coût des deux options.

L’ingénieur municipal Jeremy Palm a déclaré au conseil que, étant donné que Bloomington Street est une autoroute nationale, il faudra une étude de circulation pour que la ville demande l’autorisation au ministère des Transports de l’Illinois d’installer un feu de circulation le long de la route. L’installation du panneau radar électronique ne nécessiterait cependant pas d’étude de circulation, a déclaré Palm.

Jeremy Whitfield, un résident de Streator, a pris la parole lors de la réunion du conseil municipal de mai, demandant un feu de circulation pour aider les étudiants à traverser Bloomington Street, près de Morrell Street. Il a déclaré au conseil qu’il avait alors été témoin, alors qu’il était étudiant, de la mort de Sarah Weibel en 2006 après qu’elle ait été heurtée par un véhicule et qu’il ne pensait pas que suffisamment de choses avaient changé en 17 ans pour rendre la rue plus sûre. Il a lancé une pétition sur change.org qui a recueilli 1 292 signatures, demandant un feu de circulation pour que les étudiants puissent appuyer sur un bouton et obtenir un feu rouge pour traverser la rue en toute sécurité, semblable à celui en place près de l’école Northlawn, où la route 23 est à quatre. autoroute à 3 voies.

La maire Tara Bedei a déclaré mardi au conseil que le surintendant du lycée Streator, Scott Cameron, avait suggéré à la ville d’examiner un panneau « Veuillez vous arrêter pour les piétons » au milieu de Bloomington Street avec un passage pour piétons. Palm a déclaré que la ville pourrait demander l’approbation de l’IDOT pour en installer un, mais il n’était pas optimiste que l’agence d’État déciderait d’ajouter un obstacle au milieu de la route nationale, qui est une route à deux voies à sens unique en face de la lycée.

La police de Streator dispose d’un panneau électronique qui indique aux automobilistes à quelle vitesse ils roulent et de ralentir s’ils accélèrent, mais le panneau vieux de plus d’une décennie a besoin d’être réparé, a déclaré mardi le chef adjoint Robert Wood au conseil. Le conseil a noté qu’un panneau radar électronique serait mobile et pourrait être placé dans d’autres parties de la ville lorsque l’école n’est pas en session.

Wood a déclaré que des policiers patrouillent régulièrement à proximité du lycée, parfois avec leurs phares allumés pour ralentir la circulation sur l’autoroute.

David Reed, membre du conseil municipal, a déclaré qu’un citoyen lui avait suggéré que le lycée pourrait inciter les étudiants à se garer du côté ouest de Bloomington Street, où ils n’auraient pas à traverser la rue.

« Il vaudrait mieux faire n’importe quoi que d’ignorer la situation », a déclaré Reed lors de la conversation du conseil.

Palm a déclaré qu’en 2006, après que l’étudiant ait été heurté par le véhicule, la ville avait installé des passages pour piétons, des feux d’avertissement clignotants et une nouvelle signalisation dans le but de rendre la rue plus sûre pour les étudiants.

La journée scolaire à l’école secondaire Streator commence à 8 heures du matin et se termine à 15 heures. Pendant ces heures, les feux rouges d’avertissement sont activés près des passages pour piétons et la circulation piétonne est la plus intense de la part des étudiants.