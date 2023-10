Le Conseil des infirmières gestionnaires s’associe à A Safe Place – Shaw Local

LAKE FOREST – Octobre est le mois de la sensibilisation à la violence domestique, et le Conseil des infirmières et gestionnaires du Northwestern Medicine Lake Forest Hospital s’est récemment réuni pour servir davantage la communauté en choisissant de s’associer à A Safe Place.

A Safe Place est une organisation du comté de Lake qui offre abri, espoir et assistance aux survivants et à leurs enfants de violence domestique et de traite des êtres humains.

Chaque infirmière gestionnaire a travaillé en étroite collaboration avec ses unités de soins infirmiers respectives pour créer des paniers composés d’articles ménagers quotidiens tels que du détergent à lessive, de la literie, des casseroles et poêles et de petits appareils électroménagers. Ces articles aideront les familles à démarrer par elles-mêmes lorsqu’elles déménageront dans un nouvel appartement après avoir quitté A Safe Place.

« Nous souhaitions soutenir une organisation locale qui pourrait bénéficier immédiatement de nos efforts. Nous avons visité A Safe Place et avons découvert le besoin d’articles ménagers généraux. Ainsi, lorsque les femmes et les enfants pourront emménager dans leur propre logement, ils disposeront de certaines des nécessités de base pour commencer leur nouvelle vie. », a déclaré Ammie Schwebel, BSN, RN, infirmière gestionnaire au Northwestern Medicine Lake Forest Hospital et présidente du conseil des infirmières gestionnaires. « Je connais personnellement plusieurs femmes qui ont été touchées par la violence domestique et je connais l’impact que cela a sur toute la famille.

« J’espère que notre personnel de l’hôpital Lake Forest pourra continuer à soutenir cet organisme qui fournit un service si important dans notre communauté.