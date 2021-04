Le Conseil des gouverneurs de la NCAA a voté mardi à l’unanimité pour prolonger le contrat du président Mark Emmert jusqu’au 31 décembre 2025, a annoncé l’association.

Avant mardi, l’action la plus récente sur le contrat d’Emmert avait été de prolonger son accord jusqu’en 2023, avec une option pour le prolonger jusqu’en 2024.

La décision du conseil intervient au milieu d’une période de tumulte pour le bureau central de l’association, qui a récemment été vivement critiqué pour l’inégalité des installations d’entraînement fournies aux athlètes participant au tournoi de basket-ball féminin de la NCAA. L’épisode a incité l’association à embaucher un cabinet d’avocats externe pour examiner l’équité entre les sexes dans tous ses championnats.

Emmert est le président-directeur général de l’association depuis 2010. Cela lui donne le deuxième plus long mandat après celui de Walter Byers, qui a dirigé l’organisation de 1951 à 1988.

Emmert a reçu un peu plus de 2,7 millions de dollars en compensation pour l’année civile 2018, selon les derniers dossiers fiscaux fédéraux disponibles de la NCAA.

La nouvelle de l’extension Emmert a été présentée par la NCAA d’une manière inhabituelle – non pas comme une annonce distincte, mais plutôt comme le quatrième élément d’une publication par ailleurs relativement banale sur divers développements de la réunion du conseil. Il était présenté sous un titre qui se lisait comme suit: « Autres questions ».

Le conseil est le principal groupe de gouvernance de l’association à l’échelle de la NCAA. Il comprend principalement des présidents de collège des trois divisions compétitives de la NCAA.

Malgré les récentes pressions exercées sur Emmert, l’actuel président du conseil d’administration, le président de l’Université de Georgetown, Jack DeGioia, a déclaré à l’Associated Press à la fin du mois de mars: «Nous avons confiance dans le leadership continu de Mark de la NCAA.»

Néanmoins, lors d’une téléconférence avec des journalistes le 1er avril qui a eu lieu dans le cadre du Final Four de basket-ball masculin, Emmert a été interrogé à bout portant: « Des personnes qui remettent en question le rôle de la NCAA dans certaines des choses qui se sont produites, pourquoi devriez-vous être le chef de cette organisation? «

Emmert a répondu: « Que je sois le chef ou non ne dépend pas de moi. Cela dépend du Conseil des gouverneurs. Ce sont mes patrons. Je travaille pour un conseil qui représente toutes les universités dans les trois divisions.

« Mon rôle est de faire mon travail et de le faire au mieux de mes capacités. Et je suis convaincu que je suis capable de le faire. Mais ce n’est pas ma décision. Je ne m’engage pas moi-même. Le conseil d’administration le fait. .

« Et je sais qu’il y a eu beaucoup de choses qui ont été mal faites ou qui ont échoué au fil des ans. Et je suis certainement heureux d’en prendre ma part de responsabilité. Je ne prétends pas être infaillible. , ou que nous avons tout fait parfaitement, ou que j’ai tout fait parfaitement. J’ai fait beaucoup d’erreurs et j’en ai appris. Mais qui dirige la NCAA en tant que président n’est pas ma décision. »