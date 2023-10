Le Conseil des FAR met à jour la protection des lanceurs d’alerte et les règles relatives aux petites entreprises

Les employés de l’entrepreneur auront amélioré protection des lanceurs d’alerte à partir du 6 novembre après des années d’efforts pour améliorer les protections.

Dans sa règle finale, le Conseil fédéral de réglementation des acquisitions a protégé de manière permanente la divulgation de certaines informations. Les entrepreneurs et sous-traitants ne peuvent pas être remboursés pour les frais juridiques de défense en cas de réclamation en représailles. Les entrepreneurs et sous-traitants doivent informer leurs employés de ces protections en matière de dénonciation.

Les modifications s’appliquent à toutes les sollicitations et contrats, y compris ceux égaux ou inférieurs au seuil d’acquisition simplifié et aux produits et services commerciaux disponibles dans le commerce. La règle finale consolide également un programme pilote offrant aux entrepreneurs une meilleure protection contre les représailles s’ils partagent certaines informations. Toutefois, cela ne s’applique pas au ministère de la Défense, à la Garde côtière et à la NASA, car ils disposent d’un programme de dénonciation différent pour les employés des sous-traitants.

Aucune modification n’a été apportée à la règle après les commentaires publics.

Comme indiqué dans la règle finale, « les employés bénéficient de droits et de recours en matière de dénonciation afin de pouvoir signaler des actes répréhensibles potentiels sans crainte de représailles. Le public bénéficie du fait que les employés signalent des actes répréhensibles, ce qui peut donner lieu à des actions visant à tenir les entreprises pour responsables d’actes illégaux. Il est dans l’intérêt du gouvernement d’appliquer la protection des lanceurs d’alerte au moyen d’une clause dans tous les contrats du gouvernement fédéral.

Modifications du programme 8(a)

Le 8(a) programme de développement des affaires aura mis à jour et clarifié les exigences à partir du 6 novembre dans le but « d’articuler plus clairement l’intention de la SBA en ce qui concerne certains aspects du programme 8(a) afin d’éliminer la confusion et de réduire les charges pesant sur les activités d’approvisionnement et les participants 8(a) », le règle finale énoncée.

Le Conseil des FAR a finalisé le projet de loi de la Small Business Administration. changements au programme 8(a) plus tôt cette semaine. Cependant, les commentaires publics antérieurs ont montré un soutien mitigé à la règle, qui retirerait certains contrats du programme 8(a).

Plus précisément, il fusionne le programme de mentor-protégé en développement des affaires 8(a) et le programme de mentor-protégé pour tous les petits programmes afin de minimiser la confusion et la redondance. Il supprime l’obligation pour les petites entreprises cherchant un contrat en tant que coentreprise de soumettre un accord de coentreprise à la SBA et modifie plusieurs règlements du programme afin d’alléger les charges.

En outre, il exige que les agents contractants informent la SBA de certaines activités, à savoir : « les agents contractants sont tenus de soumettre des contrats d’achat généraux (BPA) émis dans le cadre des commandes BPA FAR partie 13 et FAR partie 13 dans le programme 8(a) à SBA pour acceptation. », dit la règle finale. « Les agents contractants sont également tenus d’informer la SBA des marchés publics ultérieurs non-8(a) et doivent informer la SBA lorsqu’une source obligatoire sera utilisée pour un suivi d’un contrat 8(a). »

Protestation contre les petites entreprises mises de côté

Dix ans de travail, le Conseil des FAR cherche à mettre en œuvre Modifications réglementaires de la SBA mettre à jour les exigences en matière de taille et de statut socio-économique manifestations pour les contrats réservés dans une proposition de règle publiée plus tôt cette semaine.

Plus précisément, les changements s’appliqueraient aux marchés réservés aux petites entreprises pour les contrats. La SBA a précisé quand des protestations de taille doivent être soumises pour les contrats réservés ou pour les contrats à livraison indéfinie et à quantité indéfinie (IDIQ) à attributions multiples. La SBA a également cherché à autoriser les protestations socio-économiques contre les contrats IDIQ réservés à plusieurs attributions pour une zone commerciale historiquement sous-utilisée, une petite entreprise appartenant à des vétérans handicapés, une petite entreprise appartenant à des femmes ou une petite entreprise appartenant à des femmes économiquement défavorisées qui n’est pas partiellement ou totalement créée. de côté pour cette catégorie socio-économique. SBA a noté que ses entités pouvaient déposer une protestation de taille ou socio-économique. Les changements ne s’appliqueraient pas aux « commandes et aux contrats d’achat généraux passés dans le cadre des contrats du programme d’approvisionnement fédéral », indique la règle proposée.

Les commentaires sont attendus avant le 4 décembre.

