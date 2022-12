Le conseil des élections de l’État certifie les résultats de 2022 – Shaw Local

SPRINGFIELD – Le Conseil des élections de l’État de l’Illinois a certifié ses résultats électoraux lundi, apposant le sceau final sur un autre balayage démocrate des bureaux à l’échelle de l’État.

Le conseil a indiqué que 4 142 642 des 8 115 751 électeurs inscrits ont voté aux élections, soit un taux de participation d’environ 51 %. C’est en baisse par rapport à un taux de participation de plus de 57 % en 2018, mais en hausse par rapport à un taux de participation de 49 % en 2014, selon ISBE.

La marge finale de victoire du gouverneur démocrate JB Pritzker sur l’État challenger républicain, le sénateur Darren Bailey, était retentissante, d’environ 12,54 points de pourcentage. Pritzker a récolté plus de 2,25 millions de voix contre 1,74 million pour Bailey.

La principale électrice des démocrates a été la contrôleure Susana Mendoza lors de sa troisième élection réussie à l’échelle de l’État. Ses 2,33 millions de voix contre près de 1,68 million de voix pour la candidate républicaine Shannon Teresi représentaient une victoire d’un peu plus de 16 points de pourcentage, en baisse par rapport à son total de victoires de près de 23 points en 2018.

Elle assume le rôle de démocrate le plus prospère à l’échelle de l’État, revendiqué depuis plus de deux décennies par le secrétaire d’État Jesse White. L’homme de 88 ans qui occupe ce poste depuis 1998 ne s’est pas présenté à nouveau cette année, ouvrant la voie au démocrate Alexi Giannoulias pour remporter une primaire démocrate controversée.

Giannoulias, l’ancien trésorier de l’État, a reçu environ 2,2 millions de voix contre un peu moins de 1,8 million pour le représentant de l’État Dan Brady, de Bloomington, le candidat républicain. La semaine dernière, Giannoulias et Brady ont annoncé que le républicain vaincu rejoindrait l’équipe de transition du vainqueur. La marge de victoire était d’environ 10,69 points de pourcentage.

“Je suis honoré que le secrétaire élu Giannoulias s’élève au-dessus de la politique des partis en s’appuyant sur cette expérience pour faire du bureau le meilleur possible”, a déclaré Brady dans un communiqué du 30 novembre. “Je quitterai peut-être mes fonctions électives dans quelques semaines, mais j’ai toujours souhaité aider les habitants de l’Illinois de toutes les manières possibles. J’apprécie cette opportunité d’utiliser mes connaissances uniques pour aider à améliorer un bureau à l’échelle de l’État qui affecte la vie de plus d’Illinois au quotidien que tout autre.

Le procureur général Kwame Raoul a affiché des marges similaires à celles de Pritzker et Giannoulias en remportant un deuxième mandat, battant le républicain Thomas DeVore de 54,35 % à 43,45 %. C’est une marge légèrement plus proche que son triomphe 55-43 en 2018. Raoul a recueilli 2,2 millions de voix contre près de 1,8 million pour DeVore. Sa marge de victoire était de 10,9 %.

Le trésorier d’État Michael Frerichs a obtenu un troisième mandat, battant le représentant républicain Tom Demmer, de Dixon, de 54,29 % à 43,48 %. La marge de 10,81 points de pourcentage était en baisse par rapport à environ 19% en 2018, mais bien au-dessus de la performance de Frerichs en 2014 dans laquelle il a gagné par moins de 10 000 voix.

La sénatrice américaine Tammy Duckworth, quant à elle, a réalisé des marges presque identiques à celles de Mendoza, battant la républicaine Kathy Salvi de 2,3 millions à 1,7 million, pour une marge d’un peu moins de 16 points de pourcentage.

Un amendement à la constitution de l’État a été adopté avec 53,42% des suffrages exprimés lors de l’élection. L’amendement garantit aux travailleurs le droit de se syndiquer dans l’Illinois. Il avait deux voies de passage, recevoir l’approbation de la majorité du nombre total de suffrages exprimés ou recevoir l’approbation de 60% de ceux qui votaient sur la question.

L’amendement a été approuvé par 2,2 millions des 4,1 millions d’électeurs pour voter lors de l’élection. Il a reçu 58,72% d’approbation de ceux qui ont voté sur la question.

