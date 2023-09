Le Conseil des écoles secondaires Streator vote pour se débarrasser des horaires de bloc – Shaw Local

L’école secondaire Streator revient à un horaire de sept cours par jour d’école en 2024-2025.

Invoquant des inquiétudes concernant les prévisions financières du district, le conseil du lycée a voté 5 contre 2 mardi en faveur de la suppression des horaires par blocs, après avoir entendu 14 personnes s’exprimer publiquement en faveur du maintien des horaires par blocs, dont six élèves.

Avec un horaire bloc, les étudiants suivent leur charge de cours sur deux jours de classe. Chaque journée comprend quatre cours de 78 ou 79 minutes et une séance d’étude en salle. Les étudiants qui se sont prononcés en faveur mardi de la planification par blocs ont déclaré que cela leur permettait de suivre un cours au choix supplémentaire et leur donnait plus de temps pour terminer leurs cours pendant que l’école était en session, leur donnant plus de temps en dehors de l’école pour les activités parascolaires, le travail et la vie de famille. Après les perturbations causées par la pandémie, les élèves ont également demandé au conseil scolaire de ne pas imposer de nouveau changement dans leur journée scolaire.

Le conseil scolaire du lycée Streator a voté 5 contre 2, le mardi 19 septembre 2023, en faveur de la suppression de l’horaire par blocs pour l’année scolaire 2024-2025. (Derek Barichello)

Plus de 50 enseignants, élèves et parents du district ont assisté à la réunion de mardi, déplacée de la bibliothèque à l’auditorium. Les étudiants ont présenté mardi au conseil scolaire 400 signatures d’étudiants soutenant l’horaire par blocs.

Les membres du conseil d’administration Steve Hoekstra et Heather Baker ont voté en faveur du maintien de l’horaire par blocs. Le président du conseil d’administration, Steve Biroschik, ainsi que les membres Earl Woeltje, Eric Hoffmeyer, Rich Tutoky et Gary Wargo ont voté en faveur du retour au calendrier en vigueur avant l’année scolaire 2021-2022.

Biroschik s’est dit inquiet de l’avenir des finances de l’école. En revenant à l’ancien calendrier, il estime que le conseil scolaire n’économisera « pas autant que 150 000 à 160 000 $ ». Il a dit qu’il se sentait mal que cette décision dérange les étudiants, mais il a déclaré que sa responsabilité était de dépenser l’argent des contribuables du mieux qu’il pouvait et de fournir la meilleure éducation aux étudiants avec cet argent.

« En ce qui concerne l’avenir, je m’inquiète des dépenses », a déclaré Biroschik. « Je ne veux pas devoir licencier des gens. Je suis prêt à discuter d’une modification de l’horaire de bloc à un moment donné. … Je ne veux tout simplement pas revoir nos finances dans le rouge.»

Le surintendant Scott Cameron a déclaré mardi au conseil d’administration que même si le budget projeté de cette année semble correct, une subvention d’aide d’urgence de 600 000 $ pour les écoles primaires et secondaires est sur le point d’expirer et le district passera à un autre niveau de financement public qui ne lui permettra pas de recevoir autant d’argent. .

La majorité des enseignants du lycée Streator ont également soutenu le maintien des horaires par blocs, six d’entre eux s’y étant prononcés mardi. Cinquante-cinq des 58 enseignants syndiqués ont répondu à une enquête sur les horaires par blocs, et 46 d’entre eux ont déclaré qu’ils appréciaient l’horaire. Les dirigeants syndicaux se sont dits déçus du vote de mardi.

L’instructeur de Streator High, Doug Harris, a déclaré mardi au conseil d’administration dans un commentaire public que le district était dans une pire situation et a demandé aux membres du conseil de rechercher des alternatives, plutôt que de modifier le système d’horaire.

« Ne prenez pas de décision au détriment des opportunités », a déclaré Harris, affirmant que le conseil scolaire avait été confronté à des situations plus difficiles dans le passé lorsque l’État n’effectuait pas ses paiements aux districts scolaires et que les programmes restaient intacts.

L’instructeur de soudage du Streator, David Taylor, a déclaré que la programmation par blocs avait eu un impact sur les cours professionnels, notant, par exemple, qu’environ 50 filles étaient inscrites en soudage, contre seulement quelques années auparavant. Riley Hintzsche, professeur d’agriculture, a déclaré que le district avait investi de l’argent dans ses installations, y compris l’auditorium, et que les cours au choix avaient permis aux étudiants d’en faire le meilleur usage.

« En mai dernier, le lycée a proposé 34 cours différents en matière de carrière et de technologie », a déclaré Hintzsche. « Il y avait 1 339 étudiants en double dans ces cours ; notre effectif est de 750 étudiants, cela fait donc plusieurs étudiants en prenant plus d’un. Revenir au calendrier traditionnel provoquerait des conflits qui ne leur permettraient pas de le faire.

Junior Palmer Phillis a demandé au conseil scolaire de prendre en compte les opinions des élèves, affirmant que le calendrier actuel offrait aux élèves plus d’opportunités à l’intérieur et à l’extérieur de l’école.

« C’est important pour moi », a déclaré Phillis. « La possibilité de suivre des cours au choix a un impact direct sur les étudiants. »

Le conseil a félicité les étudiants pour avoir partagé leurs opinions.

Hoekstra a déclaré que des soirées comme mardi étaient la raison pour laquelle il s’était présenté à la commission scolaire. Il a déclaré qu’il tenait compte des contribuables, du personnel et des étudiants dans ses décisions. Il pensait que les impôts ne changeraient pas si l’école maintenait son horaire de bloc, mais que les enseignants et les élèves avaient clairement exprimé leur opinion, notant qu’il avait reçu des centaines de courriels selon lesquels le maintien de l’horaire était la voie à suivre.

« Nous ne rendrions pas service si nous n’écoutions pas (les étudiants et les enseignants) », a déclaré Hoekstra.

Wargo a déclaré qu’il avait lu des études sur les deux types d’horaires et qu’il n’était pas convaincu que les horaires par blocs avaient un impact positif. Il a déclaré que l’horaire par blocs réduit le temps d’enseignement et offre également un espace entre les cours pour les élèves en difficulté. Il a conclu que le calendrier de bloc n’est pas viable dans les projections financières du district.

Lorsqu’on a demandé à Biroschik s’il craignait que la suppression des horaires en bloc ne freine l’épanouissement des programmes FFA et de théâtre au lycée, il a répondu « j’espère que non », notant que ces programmes sont en place pour les étudiants depuis des décennies.

Cameron a déclaré que les administrateurs et les conseillers seront occupés à examiner les conditions d’obtention du diplôme et le calendrier pour la prochaine année scolaire.

« Nous devons commencer à prendre ces mesures dès maintenant, afin que nous soyons prêts pour l’année scolaire prochaine. »