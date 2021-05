Le Conseil des droits de l’ONU ordonne une enquête sur Israël après le conflit à Gaza

GENÈVE — Stimulée par les derniers combats à Gaza, la plus haute instance des Nations Unies pour les droits de l’homme a voté jeudi la nomination d’une commission d’enquête dotée d’une latitude inhabituellement large pour enquêter sur d’éventuels crimes de guerre et autres abus commis en Israël et dans les territoires palestiniens occupés. Israël a dénoncé la décision comme une imposture unilatérale.

C’était la troisième fois en sept ans que le Conseil des droits de l’homme à Genève décidait de nommer un tel panel, mais celui-ci différait sur deux points importants :

Elle est « en cours », ce qui signifie que le panel peut poursuivre l’enquête indéfiniment. Cela lui confère un degré de permanence comparable à celui des organes d’enquête documentant les atrocités en Syrie et au Myanmar.

Et la commission ne se limite pas à examiner uniquement les hostilités à Gaza et en Cisjordanie, mais a plutôt été chargée d’examiner « toutes les causes profondes sous-jacentes des tensions récurrentes, de l’instabilité et de la prolongation du conflit, y compris la discrimination et la répression systématiques fondées sur des motifs nationaux, ethniques. , raciale ou religieuse.

Bien que la commission puisse théoriquement enquêter sur les violations des droits humains par toutes les parties, la résolution qui la crée ne mentionne pas le Hamas ou d’autres groupes militants palestiniens. Les critiques qui se sont opposées à la résolution ont déclaré qu’elle manquait d’équilibre.