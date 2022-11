Le Conseil des droits de l’ONU ordonne une enquête internationale sur la répression en Iran

Le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a voté la création d’une enquête de haut niveau dans le cadre de la répression des manifestations en Iran.

L’enquête examinera toutes les violations liées à la réponse de l’Iran aux manifestations en cours.

Les manifestations en Iran ont été déclenchées par la mort en détention de Mahsa Amini après son arrestation par la police des mœurs iranienne.

Le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a condamné jeudi la répression iranienne des manifestants pacifiques après la mort de Mahsa Amini et a voté la création d’une enquête de haut niveau sur la répression meurtrière.

Avec 25 voix pour, six voix contre et 16 pays s’abstenant, l’organe suprême des droits de l’homme de l’ONU a accepté de créer une mission internationale d’enquête pour enquêter sur toutes les violations liées à la réponse de l’Iran aux manifestations en cours.

On craignait que l’Iran et ses alliés ne réussissent à bloquer la résolution, et le conseil a éclaté sous un tonnerre d’applaudissements après l’annonce du vote.

L’ambassadrice américaine Michele Taylor a salué le résultat.

“Les responsables iraniens ne pourront pas perpétrer cette répression violente de manière anonyme”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. “La communauté internationale regarde.”

Le vote est intervenu à l’issue d’une session extraordinaire demandée par l’Allemagne et l’Islande avec le soutien de 50 pays pour discuter de la situation en Iran, secouée par deux mois de protestations.

Ces manifestations ont été déclenchées par la mort en détention d’Amini, 22 ans, après son arrestation pour violation présumée des règles vestimentaires strictes du pays pour les femmes, basées sur la charia islamique.

– Footballeur arrêté –

Les autorités iraniennes sont devenues de plus en plus sévères dans leur réponse aux manifestations alors qu’elles se sont propagées à travers le pays et se sont transformées en un vaste mouvement contre la théocratie qui dirige l’Iran depuis 1979.

Le chef des droits de l’ONU, Volker Turk, a déclaré qu’il avait proposé de se rendre en Iran mais n’avait reçu aucune réponse de Téhéran.

Il a déclaré au conseil que plus de 300 personnes avaient été tuées depuis la mort d’Amini. Le groupe norvégien Iran Human Rights a fait état de plus de 400 victimes, dont plus de 50 enfants.

“J’appelle les autorités à cesser immédiatement de recourir à la violence et au harcèlement contre les manifestants pacifiques”, a déclaré Turk.

“L’usage inutile et disproportionné de la force doit cesser”, a-t-il ajouté, avertissant que l’Iran traversait “une véritable crise des droits de l’homme”.

Environ 14 000 personnes, dont des enfants, ont été arrêtées au cours des manifestations, a-t-il dit, qualifiant cela de “nombre stupéfiant”, et a dénoncé le fait qu’au moins six condamnations à mort aient été prononcées contre des manifestants.

Parmi les personnes arrêtées figurent un certain nombre de célébrités qui ont exprimé leur soutien aux manifestants, dont la footballeuse de l’équipe nationale iranienne Voria Ghafouri, arrêtée jeudi pour “propagande anti-étatique”.

– “L’impunité empêche la justice” –

Une longue file de diplomates occidentaux a pris la parole jeudi à Genève pour dénoncer la répression en Iran.

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a appelé tous les pays à soutenir la mission d’enquête internationale indépendante pour enquêter sur tous les abus liés aux manifestations en cours, afin de garantir que “les responsables puissent être tenus responsables”.

“L’impunité empêche la justice. Justice pour les sœurs, les fils, les mères. Ils ont des noms. Jina, Abolfazl, Minoo”, a-t-elle dit, énumérant quelques-uns des nombreux tués.

Elle a déclaré aux journalistes que l’enquête collecterait des preuves pour demander des comptes aux auteurs – bien qu’il reste difficile de savoir sous quelle juridiction ils seraient jugés.

“Si nous ne recueillons pas les preuves aujourd’hui, si nous ne soutenons pas cette résolution, justice ne sera jamais rendue aux victimes”, a déclaré Baerbock.

Alors que les diplomates débattaient de la question au sein du conseil, des dizaines de personnes ont manifesté devant l’ONU, agitant les drapeaux utilisés en Iran avant la révolution de 1979. Appuyées sur le sol à côté d’eux se trouvaient des photos de victimes du régime iranien.

– ‘Crédibilité morale’ –

L’Iran a cependant dénoncé les pays occidentaux à l’origine de la réunion de jeudi.

L’Europe et les États-Unis “n’ont pas la crédibilité morale pour prêcher… sur les droits de l’homme et demander une session spéciale sur l’Iran”, a déclaré Khadijeh Karimi, vice-présidente iranienne pour les femmes et les affaires familiales, qui portait un tchador noir pour la réunion du Conseil.

“Réduire la cause commune des droits de l’homme à un outil à des fins politiques de groupes spécifiques de pays occidentaux est épouvantable et honteux”, a-t-elle ajouté.

L’Iran a reçu le soutien de certains pays.

L’ambassadeur de Chine Chen Xu a mis en garde contre “la transformation des droits de l’homme en un outil pour intervenir dans les affaires intérieures d’autres pays”.

La Chine a également fait une offre de dernière minute pour modifier le texte de la résolution de jeudi, demandant que la demande d’ouverture d’une enquête soit supprimée. Seuls six pays ont soutenu cet effort.

Le ministre islandais des Affaires étrangères Thordis Kolbrun Reykfjord Gylfadottir a rejeté l’argument selon lequel la réunion de jeudi était “politiquement motivée”.

“Il s’agit de respecter, de protéger et de réaliser les droits de l’homme et les libertés fondamentales”, a-t-elle déclaré aux journalistes.

“C’est la bonne chose à faire.”