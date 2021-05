Jeudi, le projet de résolution, présenté par l’Autorité palestinienne et l’Organisation de la coopération islamique, a été soutenu par 24 voix contre neuf au Conseil, avec 14 abstentions.

Cette décision intervient après le conflit de 11 jours entre Israël et le Hamas au début du mois, au cours duquel des centaines de roquettes ont été tirées de Gaza vers l’État juif tandis que l’enclave palestinienne densément peuplée était bombardée par des frappes aériennes israéliennes.

Les combats ont tué au moins 248 personnes à Gaza, dont 66 enfants, tandis que 12 personnes ont été tuées en Israël, dont deux enfants.

L’organe de l’ONU a déclaré que l’enquête couvrira « toutes les violations présumées du droit international humanitaire et toutes les violations et abus présumés du droit international des droits de l’homme » dans les territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem-Est, jusqu’au et depuis le 13 avril de cette année.

D’avril à mai, la tension a commencé à monter en Israël au milieu de l’expulsion de Palestiniens des quartiers arabes et d’une prétendue agression israélienne contre la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem.

Selon le texte du projet de résolution, une évaluation de la « causes profondes » du conflit sera effectuée pour déterminer s’il y a eu « discrimination et répression systématique » selon des critères raciaux, religieux et ethniques.

Lior Haiat, porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, a publié une déclaration disant que le gouvernement « rejette catégoriquement » la résolution adoptée par un organe doté d’un « majorité anti-israélienne intégrée, guidée par l’hypocrisie et l’absurdité ».

1/7 Israël rejette catégoriquement la résolution adoptée aujourd’hui par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU, un organe doté d’une majorité anti-israélienne intégrée, guidé par l’hypocrisie et l’absurdité. pic.twitter.com/PHDKHvUVbG — Lior Haiat (@LiorHaiat) 27 mai 2021

« Les forces de sécurité israéliennes ont agi avec les normes éthiques les plus élevées », ajoute le communiqué, avant de déplorer ce qu’il dit être un manque de reconnaissance par l’ONU de la « crimes de guerre » commis par le Hamas.

Il a également noté qu’Israël « ne peut pas et ne coopérera pas à une telle enquête ».

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a également libéré commentaires condamnant l’ONU résolution « honteuse », affirmant qu’elle « blanchit une organisation terroriste génocidaire ».

Un porte-parole du Hamas a salué la résolution de l’ONU, décrivant les propres actions du groupe militant comme « résistance légitime » et soulignant la nécessité de « mesures immédiates pour punir » Israël.

La mission américaine à Genève a également réagi au vote de l’UNHRC, déclarant dans un communiqué qu’elle « de profonds regrets » la décision du conseil.

Il a ajouté que les États-Unis considéraient cette décision comme un « distraction » tandis qu’elle et d’autres nations essaient de « créer les conditions d’une paix durable et durable ».

