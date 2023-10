Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU tient une minute de silence pour les pertes de vies humaines dans les territoires palestiniens occupés – Twitchy

L’ONU a-t-elle été utile à quelqu’un au cours des 40 dernières années ? Pas vraiment.

Mais ils savent certainement quelle est leur position sur la guerre en Israël. Celle-ci a commencé après que le Hamas ait attaqué des Israéliens innocents et tué des centaines de personnes, tout en en kidnappant des centaines d’autres.

Et l’ONU ? L’organisation qui prétend défendre « la paix, la dignité et l’égalité sur une planète saine » a tenu une minute de silence pour « la perte de vies innocentes dans le territoire palestinien occupé et ailleurs ».

Lundi après-midi, le @ONU Le Conseil des droits de l’homme a observé une minute de silence pour la perte de vies innocentes dans le territoire palestinien occupé et ailleurs.#HRC54 pic.twitter.com/9cgQDoQAyF — Conseil des droits de l’homme des Nations Unies | 📍 #HRC54 (@UN_HRC) 9 octobre 2023

Israël, Conseil des droits de l’homme. Le mot que vous recherchez est Israël.

Conseil des « droits de l’homme », rempli de certains des pires agresseurs de la planète. Une farce illégitime d’un corps. L’administration Trump avait raison à 100 % de sortir les États-Unis de cet embarras : Biden nous y a remis. Il n’y a aucun bénéfice, seulement une humiliation. https://t.co/4Gm3fSoePS -Guy Benson (@guypbenson) 9 octobre 2023

Guy Benson avait plus à dire :

En fait, regardez cette vidéo. C’est encore pire qu’on pourrait le penser, si l’on se base uniquement sur la légende tout à fait pitoyable. Il s’agit d’une *attaque soutenue* contre Israël, en réponse à une attaque terroriste brutale contre Israël, passant beaucoup plus de temps à attaquer « l’occupation » qu’à reconnaître les victimes. https://t.co/Jncp0bTls2 -Guy Benson (@guypbenson) 9 octobre 2023

Qui siège au Conseil des « Droits de l’Homme » ? Eh bien : la Chine, par exemple. Vous savez, l’endroit qui met les Ouïghours dans des camps de concentration.

Nous devons expulser l’ONU de New York Lorsqu’elle a été suggérée pour la première fois, les opposants craignaient que cela finisse par légitimer les tyrans et les chefs de guerre, et l’histoire l’a confirmé. Si l’ONU a jamais joué un rôle utile dans le monde, il ne fait aucun doute qu’elle ne le fait plus. https://t.co/JqyYVDNIMo —Enguerrand VII de Coucy (@ingelramdecoucy) 9 octobre 2023

Voici une très bonne suggestion :

Jetez l’ONU hors de New York et utilisez le bâtiment pour héberger les migrants. Deux problèmes résolus d’un coup https://t.co/BT6oHOEJes – Andrew Donaldson (@four4thefire) 9 octobre 2023

Génie!

Immédiatement.

« Ailleurs », c’est là que l’ONU pense que les Juifs devraient vivre Pas dans leur propre pays. Pas dans aucun des pays de l’ONU. « autre part » https://t.co/bSUFFDkB0m – PoIiMath (@politiquemath) 9 octobre 2023

Exactement. C’est méprisable.

J’espère que cela clarifie tout ce que vous devez savoir sur le Conseil des « droits de l’homme » de l’ONU. https://t.co/EsJFON8IYN – Le Mossad : satirique, mais génial (@TheMossadIL) 9 octobre 2023

Oui.

Brûlez l’ONU et construisez un hôtel Trump à sa place. https://t.co/uMlOiQ4T83 – Prix Greg (@greg_price11) 9 octobre 2023

Ce n’est pas non plus une mauvaise idée.

900 Israéliens massacrés par des terroristes palestiniens. Des familles entières assassinées – bébés, grands-parents, survivants de l’Holocauste. Une femme âgée a été brûlée vive chez elle. Alors bien sûr, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU observe une minute de silence pour les Palestiniens « et ailleurs ». https://t.co/dafug6SyHI – Lahav Harkov (@LahavHarkov) 9 octobre 2023

Pourquoi donne-t-on de l’argent à ces connards ? https://t.co/MmgG475StH -Kurt Schlichter (@KurtSchlichter) 10 octobre 2023

Et en grande quantité aussi.

Même si vous pensez que les Nations Unies sont mauvaises, je vous le promets, c’est pire. https://t.co/iHN9YBNfWT – Drew Holden (@DrewHolden360) 9 octobre 2023

Tellement pire.

Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU ne peut même pas dire « Israël » après une attaque terroriste horrible et historique contre Israël – validant parfaitement les critiques de chacun sur cette opération de blanchiment d’argent ouvertement corrompue. https://t.co/Y5alrh7147 -Matt Whitlock (@mattdizwhitlock) 9 octobre 2023

Toute critique à leur égard est justifiée.

C’est le tweet le plus honteux que j’ai vu de la journée. Mais cela est typique du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, qui a condamné Israël deux fois plus souvent que n’importe quelle autre nation sur Terre, et dont l’article 7 exige qu’il débatte d’Israël – aucun autre pays – à *chaque réunion*. Honte! https://t.co/suUqtn1Swk – Jake Wallis Simons (@JakeWSimons) 9 octobre 2023

C’est effronté la haine qu’ils éprouvent envers Israël.

L’ONU observe une minute de silence pour les terroristes du Hamas qui assassinent quotidiennement des Palestiniens à Gaza. https://t.co/aVdabKhWrn – Imam de la paix (@Imamofpeace) 9 octobre 2023

Vérité.

Le Pakistan est un pays qui a tué plus de citoyens musulmans dans sa propre nation que les Juifs d’Israël n’en ont jamais tué au cours de toute son existence. https://t.co/BCZ8DUFdmU – Pradheep J. Shanker (@Neoavatara) 9 octobre 2023

Ne les confondez pas cependant avec des faits.

L’ONU doit être lancée dans une supernova. https://t.co/bJYWFD6CEi -Ken Gardner (@KenGardner11) 10 octobre 2023

Pourtant, directement au soleil.

Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU est une organisation moralement corrompue. C’est ainsi depuis longtemps, mais cela reste choquant. #ISstandWithIsrael https://t.co/ykUSlup6jT –Christina Hoff Sommers (@CHSommers) 9 octobre 2023

Pour les gens normaux, il est choquant de voir à quel point les autres peuvent mépriser et détester Israël et les Juifs.

L’« ailleurs » ici, ce sont plus d’un millier de Juifs tués au cours des trois derniers jours. Les Palestiniens qui ont imposé cet outrage sanguinaire sont nommés dans leurs prières ; les Juifs ne le sont pas. Et vos impôts paient tout cela. https://t.co/0lCwCUDVQC –Billy Swagspeare (@bswagspeare) 9 octobre 2023

À hauteur d’environ 12 milliards de dollars.

Une misérable ruche d’écume et de méchanceté https://t.co/ubMT8RpVhx – David Harsanyi (@davidharsanyi) 9 octobre 2023

Sans aucune qualité rédemptrice.

Si seulement les Américains étaient autorisés à choisir si leurs revenus durement gagnés continuent à financer les salaires des psychopathes qui soutiennent les terroristes https://t.co/Z6VLbT4wt6 – Tom Elliott (@tomselliott) 9 octobre 2023

Cet Américain voterait non. Pas un centime pour l’ONU corrompue.

Au tout début de l’administration Sec. Blinken a annoncé que les États-Unis rejoindraient le CDHNU et y injecteraient de l’argent. En octobre 2021, les États-Unis ont été réélus. Les responsables de Biden ont déclaré qu’ils utiliseraient le rétablissement de l’adhésion américaine pour réduire l’obsession antisémite de l’organisation contre Israël. Vérifions-nous. https://t.co/wtT2TusG7p – Omri Ceren (@omriceren) 9 octobre 2023

Ça ne va pas bien.

Juste au moment où vous pensiez que vous ne pouviez pas détester davantage l’ONU… https://t.co/YVdr4dV4pM – Doug Powers (@ThePowersThatBe) 9 octobre 2023

Ils nous donnent de nombreuses raisons de le faire.

Manque de respect pour les lois internationales, dit-il. Le massacre de 1 000 civils israéliens et le fait de blesser des milliers de personnes sont-ils plus acceptables au regard du droit international ? @UNHumanRights? Ne répondez pas, j’ai peur que vous disiez : « Si ce sont des Juifs, oui ». https://t.co/k0XqN5f9tg – LincolnHillsFrau (@bayareahausfrau) 10 octobre 2023

Ils le feraient probablement.

« Autre part? » « Certaines personnes ont fait certaines choses » « Érudit religieux austère » Vous voyez comment ça se passe les gars ? 🫤 https://t.co/SvJyOC8yT6 – Cinquante nuances de sarcasme (@Fifty_ShadesOfD) 9 octobre 2023

Nous faisons.

Les nations civilisées du monde n’auraient jamais dû permettre aux Nations Unies de dégénérer en une plaisanterie aussi malsaine. Il est temps de retirer le financement américain et de mettre fin à ce spectacle de clowns. Ils n’ont même pas réussi à sortir une déclaration condamnant sans équivoque le Hamas pour le viol des femmes. https://t.co/zynKMisGlY –John Hayward (@Doc_0) 9 octobre 2023

Non, ils ne le pouvaient pas.

