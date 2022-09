NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les pays occidentaux et la Chine mènent une bataille d’influence sur le Conseil des droits de l’homme de l’ONU, la Chine poussant agressivement pour empêcher l’organisation d’agir sur ses violations des droits de l’homme au Xinjiang cette semaine.

Le HRC ouvrira ses portes lundi pour la première fois depuis qu’un rapport de l’ONU a reconnu les abus contre les musulmans ouïghours au Xinjiang fin août. Alors que les abus de la Chine contre les Ouïghours ont été largement documentés, le rapport était la première fois que l’ONU enquêtait spécifiquement sur la question.

Les démocraties occidentales envisagent une résolution condamnant la Chine et appelant à une enquête plus approfondie, mais la Chine pourrait avoir suffisamment d’emprise sur le corps pour faire échouer une telle décision, a rapporté Reuters dimanche.

“Le monde en développement rejettera toutes les initiatives anti-chinoises lancées par les pays occidentaux”, a déclaré la semaine dernière l’ambassadeur de Chine à l’ONU, Chen Xu. “Tout type d’effort anti-chinois est voué à l’échec.”

En tant qu’organisation internationale, le CDH a peu de pouvoir pour prendre des mesures contre des États souverains. Son rôle est généralement de parvenir à un consensus ou de pousser à l’ouverture d’enquêtes.

Les États-Unis ont déjà qualifié les actions de la Chine au Xinjiang de “génocide”, l’un des rares points d’accord entre l’administration du président Joe Biden et celle de l’ancien président Donald Trump.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a poussé à de nouvelles actions lorsque l’ONU a publié son rapport le 31 août.

“Les États-Unis saluent… cet important rapport, qui décrit avec autorité le traitement odieux des droits de l’homme des Ouïghours et d’autres communautés minoritaires par le gouvernement de la République populaire de Chine », a déclaré Jean-Pierre aux journalistes à l’époque. « Le rapport approfondit notre grave préoccupation concernant le génocide en cours et les crimes contre l’humanité perpétrés par la Chine. Notre position sur les atrocités au Xinjiang a été clairement démontrée par nos paroles et dans nos actions.”

La Chine, quant à elle, soutient que le rapport de l’ONU est une fabrication et continue d’insister sur le fait qu’elle ne commet pas de crimes contre les Ouïghours.