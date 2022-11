Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU enquêtera sur les allégations d’abus en Iran

Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a voté jeudi pour condamner la répression sanglante des manifestations pacifiques en Iran et créer une mission d’enquête indépendante pour enquêter sur les abus présumés, en particulier ceux commis contre les femmes et les enfants.

Une résolution présentée par l’Allemagne et l’Islande a été soutenue par 25 pays, dont les États-Unis et de nombreux pays européens, latino-américains, asiatiques et africains. Six pays se sont opposés à cette décision – la Chine, le Pakistan, Cuba, l’Érythrée, le Venezuela et l’Arménie – tandis que 16 se sont abstenus.

Le haut responsable des droits de l’homme des Nations Unies avait précédemment appelé le gouvernement iranien à mettre fin à la répression contre les manifestants, mais l’envoyé de Téhéran à un Conseil spécial des droits de l’homme sur la “détérioration” de la situation des droits du pays était provocateur et inflexible, qualifiant l’initiative de “politiquement motivée”. .”

Les manifestations ont été déclenchées par la mort, il y a plus de deux mois, de Mahsa Amini, 22 ans, alors qu’elle était détenue par la police des mœurs pour avoir enfreint un code vestimentaire islamique strictement appliqué.

La session de jeudi à Genève est le dernier effort international pour faire pression sur l’Iran au sujet de sa répression, qui a déjà entraîné des sanctions internationales et d’autres mesures.

“L’épreuve de notre courage”

“C’est une grande percée”, a déclaré Bob Rae, ambassadeur du Canada à l’ONU, depuis Toronto.

“Vous allez avoir des personnes très professionnelles qui collectent des preuves, collectent des données et commencent à rassembler le matériel dont nous avons besoin pour faire face à l’étendue de toutes les violations des droits de l’homme dont nous savons qu’elles ont lieu en Iran”, il a dit à CBC Pouvoir et politique. “C’est c’est très important.”

REGARDER | Probe a un gros potentiel, dit Rae : “C’est une grande percée” L’ambassadeur du Canada auprès de l’ONU, Bob Rae, a déclaré que la décision de jeudi de lancer une mission d’enquête en Iran pourrait révéler d’importantes preuves d’abus présumés, tant de la part de personnes participant aux manifestations que de sources au sein du régime.

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, qui était sur place à Genève, a déclaré que la situation présentait “un test de notre courage”.

“Les Nations Unies ont été fondées pour protéger la souveraineté de chaque État, mais un régime qui utilise ce pouvoir pour violer les droits de son propre peuple viole les valeurs de nos Nations Unies”, a-t-elle déclaré.

« À de nombreuses reprises, nous avons appelé l’Iran à respecter ces droits pour mettre fin à la répression violente contre les manifestants, les effusions de sang, les meurtres arbitraires, les arrestations massives, les peines de mort », a déclaré Baerbock. “La seule réponse que nous avons reçue était plus de violence, plus de mort.”

Khadijeh Karimi, vice-présidente iranienne pour les femmes et les affaires familiales, a critiqué l’effort occidental dans le cadre d’une « décision politiquement motivée de l’Allemagne de déformer la situation des droits de l’homme en Iran ».

La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock, à gauche, et le ministre islandais des Affaires étrangères Thordis Kolbrun Reykfjord Gylfadottir, ont présenté la résolution lors d’une session spéciale à Genève jeudi. (Martial Trezzini/Keystone/Associated Press)

“La République islamique d’Iran regrette profondément que le Conseil des droits de l’homme soit une fois de plus abusé par certains États arrogants pour contrarier un État membre souverain de l’ONU qui s’est pleinement engagé à respecter son obligation de promouvoir et de protéger les droits de l’homme”, a déclaré Karimi.

Elle a claironné les efforts de son gouvernement pour favoriser le rôle des femmes sur le lieu de travail et dans l’enseignement supérieur et a accusé les pays occidentaux de fermer les yeux sur les violations des droits dans des endroits comme le Yémen, les régions palestiniennes ou contre les peuples autochtones au Canada – ce que le gouvernement canadien a reconnu. .

Khadijeh Karimi, vice-présidente iranienne pour les femmes et les affaires familiales, a critiqué la résolution, la qualifiant de décision politiquement motivée. (Martial Trezzini/Keystone/Associated Press)

Karimi a reconnu le “décès malheureux” d’Amini et a déclaré que des “mesures nécessaires” avaient été prises par la suite, notamment la création d’une commission d’enquête parlementaire. Elle a accusé les pays occidentaux d’attiser les émeutes et la violence en intervenant dans les affaires intérieures de l’Iran.

Le chef des droits de l’homme de l’ONU, Volker Turk, s’est dit préoccupé par le fait que le gouvernement iranien n’a pas écouté la communauté internationale.

“Le peuple iranien, de tous les horizons, de toutes les ethnies, de tous les âges, exige des changements. Ces protestations sont enracinées dans des déni de libertés de longue date, dans des inégalités juridiques et structurelles, dans le manque d’accès à l’information et les coupures d’Internet”, a-t-il déclaré. a dit.

“J’appelle les autorités à cesser immédiatement de recourir à la violence et au harcèlement contre les manifestants pacifiques et à libérer toutes les personnes arrêtées pour avoir manifesté pacifiquement, ainsi que, surtout, à imposer un moratoire sur la peine de mort”, a-t-il ajouté.

Rapport attendu mi-2023

La proposition de l’Allemagne et de l’Islande visait à renforcer le contrôle exercé pendant des années par le “rapporteur spécial” du Conseil des 47 États membres sur l’Iran, dont les efforts ont été rejetés par les dirigeants de la République islamique. Les diplomates occidentaux affirment que Téhéran a mené une campagne discrète à Genève et au-delà pour tenter d’éviter tout examen approfondi par le biais de la nouvelle résolution du conseil envisagée jeudi.

Le conseil va maintenant mettre en place une “mission d’enquête” pour enquêter sur les violations des droits “en particulier à l’égard des femmes et des enfants” liées aux manifestations qui ont éclaté le 16 septembre. Il exige également que Téhéran coopère avec le rapporteur spécial, comme en autorisant l’accès à des zones à l’intérieur du territoire iranien, y compris des lieux de détention.

Rae dit que même sans la coopération du régime, des preuves peuvent être recueillies par des personnes sur le terrain avec leurs téléphones, et même par des individus au sein du gouvernement.

“Il y a beaucoup de gens de conscience qui travaillent dans ces régimes et qui ont accès à beaucoup d’informations”, a-t-il dit. “Et avec la protection juridique appropriée et les moyens dont nous disposons pour protéger les personnes, nous sommes en mesure d’accéder à de nombreuses données publiques très précieuses, des informations gouvernementales, des télégrammes, des informations envoyées, des e-mails échangés, des SMS messages des représentants du gouvernement.

“Vous seriez étonné de ce que nous pouvons obtenir.”

L’équipe devrait faire rapport au conseil à la mi-2023.

Plusieurs diplomates occidentaux ont exprimé leur colère face à la tentative de dernière minute de la Chine de retirer l’enquête prévue de la résolution. Les représentants de Pékin ont déclaré que la mission d’enquête “n’aiderait évidemment pas à résoudre le problème” et “pourrait compliquer davantage la situation intérieure en Iran”.

Mais cet effort a finalement été vaincu, avec seulement cinq autres nations soutenant l’amendement proposé par la Chine.

L’envoyée américaine auprès du conseil basé à Genève, l’ambassadrice Michele Taylor, a déclaré qu’il était important d’adopter la résolution créant une mission d’enquête “en raison de la réticence manifeste de l’Iran à enquêter sur de nombreuses allégations crédibles de violations des droits de l’homme par des membres de ses forces de sécurité et autres fonctionnaires. »

Taylor a déclaré qu’elle était “personnellement consternée” par la tentative de la Chine de faire échouer la proposition.

“Certains qui ont défendu les autorités iraniennes ont cherché à présenter cela simplement comme une question culturelle”, a-t-elle déclaré. « Soyons clairs : aucune culture ne tolère le meurtre de femmes et d’enfants.

Amini reste un symbole puissant dans les manifestations qui ont posé l’un des défis les plus sérieux à la République islamique depuis que les manifestations du Mouvement vert de 2009 ont attiré des millions de personnes dans les rues.

Au moins 426 personnes ont été tuées et plus de 17 400 personnes ont été arrêtées, selon Human Rights Activists in Iran, un groupe surveillant les troubles.

Des militants ont déclaré que les forces de sécurité iraniennes avaient tiré lundi des coups de feu nourris contre des manifestants dans une ville kurde de l’ouest, tuant au moins cinq personnes lors d’une manifestation antigouvernementale lors des funérailles de deux personnes tuées la veille.