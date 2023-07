Le Conseil des aurores de la Ligue navale tiendra un dîner-réunion le 18 juillet – Section locale de Shaw

Le Conseil 247 de la Ligue navale d’Aurora tiendra son dîner-réunion du mardi 18 juillet dans la salle privée du Riverview Diner à Montgomery. Vous n’avez pas besoin d’être membre de la Ligue navale ou d’avoir une réservation pour assister à la réunion en personne – le grand public est le bienvenu.

Une réception débutera à 17 h précises, suivie d’une réunion à 17 h 30 suivie d’un souper. Le coût est de 25 $ tout compris si une entrée est commandée ou de 20 $ pour la salade du dîner présentée ce soir-là. Entrée libre sans restauration. La réunion se terminera au plus tard à 20 heures

Le conférencier après le dîner est Andrew Balafas, qui parlera des considérations, des avantages et des services pour les anciens combattants confrontés à une maladie grave ou en fin de vie. Cette présentation traite des avantages, des services et des considérations pour aider les vétérans et leurs familles à mieux se préparer. Vous y trouverez des informations sur la façon de naviguer dans le ministère des Anciens Combattants pour accéder à ces services et avantages.

Tous sont invités à cet événement. Seuls ceux qui commandent un repas sont tenus de payer le repas. D’autres peuvent participer gratuitement. Le Conseil d’Aurora organise une campagne d’adhésion et paiera la moitié des cotisations de la première année pour les nouveaux membres.