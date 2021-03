Le Conseil des athlètes de football américain révoque un membre pour commentaires à caractère raciste

Le Conseil des athlètes de la Fédération américaine de football, qui représente les intérêts des athlètes au sein de l’USSF, a annoncé qu’il avait destitué Seth Jahn du conseil après avoir fait des commentaires racistes lors de l’assemblée générale annuelle de l’USSF samedi.

Lors d’une réunion dimanche, le Conseil des athlètes a déterminé que Jahn, qui représentait auparavant l’équipe paralympique américaine et dirigeait le service de sécurité lors de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2019, avait enfreint la politique de conduite interdite de l’USSF.

Les statuts du Conseil des athlètes permettent à un membre d’être expulsé par un vote à la majorité des deux tiers « en cas de violation de la politique de conduite interdite de la fédération, de la politique concernant les conflits d’intérêts et de l’éthique des affaires, ou autrement pour une violation de Règlements ou politiques de la Fédération. «

La politique de conduite interdite de la fédération interdit le harcèlement sur la base de la race, de la religion ou de l’origine nationale. Cela comprend «tout acte verbal, écrit ou physique dans lequel la race, la religion ou l’origine nationale est utilisée ou implicite d’une manière qui mettrait une personne raisonnable mal à l’aise dans l’environnement de travail ou qui interférerait avec la capacité d’une personne à effectuer le travail. «

Dans une déclaration dimanche, le Conseil des athlètes a déclaré qu’il « ne tolère pas ce type de langage et le trouve incompatible avec l’adhésion au Conseil. Bien que le Conseil comprenne que chaque personne a droit à sa propre opinion, il y a certaines opinions qui vont au-delà du domaine de ce qui est approprié ou acceptable.

<< Le Conseil veut être sans équivoque dans sa condamnation des déclarations que M. Jahn a faites hier à la fois sur le parquet du Conseil national et de ce qu'il a publié sur Twitter plus tard dans la journée, ainsi que des déclarations similaires qu'il a faites dans le passé, c'est pourquoi il a voté pour le démettre de ses fonctions de membre du Conseil avec effet immédiat. "

La réunion du Conseil des athlètes a eu lieu à la suite des commentaires de Jahn sur l’abrogation de la politique 604-1 (approuvée avec 71,34% des voix pondérées), qui exigeait que tous les joueurs de l’équipe nationale se présentent pour les hymnes nationaux lorsqu’ils représentaient le US Jahn a déclaré qu’il n’y avait « relativement aucune donnée pour corroborer » la prévalence de la brutalité policière sur la communauté noire, et que la fréquence des incidents de brutalité policière était une « anomalie statistique ». Plus tard, il a minimisé l’impact de l’esclavage sur la communauté noire.

jouer 0:56 Gregg Berhalter explique pourquoi la cause Black Lives Matter est si importante pour lui et pour l’USMNT.

Lors d’un appel Zoom avec des journalistes samedi, la présidente de l’USSF, Cindy Parlow Cone, a d’abord parlé de la nécessité «d’entendre les deux côtés». Après avoir déclaré qu’elle n’avait pas entendu toutes les remarques de Jahn en raison de difficultés techniques, elle a clarifié plus tard, en disant: « De toute évidence, il n’y a pas de place pour les commentaires racistes. Et si cela se produisait, je suis désolé, je n’étais pas au courant Ce que je voulais dire par entendre toutes les parties sur une question, il est important que nous écoutions les différentes parties, que ce soit à l’aise de les écouter ou non, mais il n’y a absolument pas de place pour les commentaires racistes. «

L’USSF a par la suite publié une déclaration s’éloignant davantage des commentaires de Jahn.

La réponse aux commentaires de Jahn des membres du Conseil des athlètes a été rapide, avec la défenseuse de l’équipe nationale féminine américaine Becky Sauerbrunn et l’ancien défenseur de l’équipe nationale masculine américaine Oguchi Onyewu parmi ceux qui ont exprimé leur opposition.

Jahn a posté plus tard sur Twitter, disant: « Je ne m’excuserai jamais pour les déclarations que j’ai faites. »