Le Conseil des arts de St. Charles organisera un événement sur un meurtre et un mystère – Shaw Local

Le Conseil des arts de St. Charles organisera un événement « L’art du meurtre – Un mystère de meurtre interactif » le 7 octobre au centre-ville de St. Charles.

Le principe de l’événement est que le Conseil des arts de St. Charles a invité plusieurs artistes en ville pour un programme d’artistes invités alors que, juste au moment où l’événement doit commencer, le peintre à l’huile de renommée nationale Owen Bigelow est retrouvé assassiné dans sa chambre d’hôtel, selon une nouvelle. libérer.

Les participants à l’événement seront chargés d’aider le détective Hank Stanley à résoudre l’affaire en se rendant dans les lieux locaux et en interrogeant les suspects.

Les participants commenceront à la 116 Gallery pour déguster un verre de vin gratuit, de la nourriture et découvrir les détails du meurtre. Les équipes se rendront ensuite à Kilwins Chocolates and Ice Cream, Steel Beam Theatre, Boutique Baby, Jeans & A Cute Top Shop, Fox Den Cooking Classes et The Lewis pour interroger les suspects de meurtre pendant qu’ils dégustent des collations dans chaque lieu et tentent de résoudre le meurtre.

Le lieu final sera le Studio 64 du Théâtre Arcada, où les participants pourront déguster un dessert et découvrir qui a commis le crime.

Le coût de cet événement est de 75 $ par personne. Les billets peuvent être achetés à www.stcharlesartscouncil.org. Pour plus d’informations, contactez Kathy HIll, directrice exécutive, à [email protected]