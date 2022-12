Le conseil de West Kelowna soutient les toilettes/douches portables pour les sans-abri

La ville de West Kelowna prévoit fournir des toilettes et des douches portables aux sans-abri.

Lors de sa réunion du 13 décembre, le conseil a appris qu’une remorque portative est beaucoup moins chère et plus viable qu’une installation de brique et de mortier. Il peut être transporté là où il est le plus nécessaire et installé dans les cours de la ville pour décourager les dommages et le vandalisme.

Le personnel a dit au conseil que Spark BC a fourni une subvention de 50 000 $ pour couvrir une partie du coût de l’unité, et BC Housing a accepté de fournir le reste, ainsi que de financer la première année d’exploitation. Le Conseil a également appris que l’Armée du Salut a accepté d’assumer les fonctions de cette première année.

Il y a eu un soutien unanime pour le programme de la part du conseil, cependant, il y avait aussi des inquiétudes quant à la façon dont il sera financé après la première année.

“Il y a un besoin”, a déclaré le conseiller. Rick de Jong. “Mais dans un an, je ne veux pas parler de la façon dont nous pourrions faire la transition, je veux parler de la façon dont nous allons faire la transition.”

De Jong et d’autres conseillers ont estimé qu’un groupe de service communautaire pourrait assumer la responsabilité.

Selon le personnel, environ 10 à 12 personnes vivent actuellement dans les rues de West Kelowna. Cependant, de nombreuses personnes vivant au motel Super 8 sur Westgate Road pourraient se retrouver dans la rue à la fin du mois de mars lorsque le contrat de BC Housing pour cet établissement prendra fin.

Cela pourrait voir entre 20 et 40 personnes dans les rues, a déclaré le personnel au conseil.

