Le conseil de West Kelowna envisage une augmentation potentielle de 5 % de la taxe foncière

Le conseil de West Kelowna envisage une augmentation de 5% de la taxe foncière alors qu’il a entamé les délibérations budgétaires le 30 janvier.

L’augmentation d’impôt pour 2022 était de 4 %.

Un rapport du personnel au conseil indique que les coûts nets des services de police devraient augmenter de 14 % en 2023, ce qui équivaut à 1,7 % de la hausse des impôts.

Deux nouveaux membres de la police sont proposés pour 2023.

Les coûts d’exploitation et d’entretien des routes augmenteront de 8,25 %, principalement en raison des salaires, de l’inflation, des contrats et des frais d’administration.

Le budget d’immobilisations global de la ville devrait s’élever à 33,9 millions de dollars et couvrir plusieurs projets majeurs. Sur le budget d’investissement, une approbation anticipée est demandée pour des projets totalisant 10,3 millions de dollars.

Le Conseil a d’autres réunions budgétaires prévues ce soir ainsi que le 31 janvier.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

budgetVille de West KelownaTaxes foncières