Le conseil de West Kelowna encouragé par le plan de transport régional

Le conseil de West Kelowna a aimé ce qu’il a entendu dans une mise à jour sur l’étude sur les transports intégrés du centre de l’Okanagan.

Des représentants de Parsons Corporation ont déclaré au conseil lors de sa réunion du 23 mai que le retrait du couplet à travers Westbank Centre et le déplacement de la route 97 vers Dobbin Road faisaient partie des plans du ministère de la Voirie et de l’Infrastructure (MOTI).

« Notre communauté le voulait depuis longtemps », a déclaré Coun. Stéphane Johnston. « Vous entendre dire qu’il est possible de faire passer l’autoroute là-bas est une excellente nouvelle. »

Les plans préliminaires verraient Dobbin transformé en quatre voies et Main Street redevenu une rue locale. Dobbin est actuellement à sens unique et fait partie de l’autoroute 97 sud, et Main est à sens unique et fait partie de l’autoroute 97 nord.

Le conseil a également été ravi d’apprendre que des améliorations au transport en commun auraient permis de prolonger les routes de Boucherie et de Shannon Lake à travers le pont WR Bennett jusqu’à Kelowna.

«Cela fournirait un délai beaucoup plus fiable aux Westsiders pour se rendre au travail au centre-ville de Kelowna», a déclaré Coun. Jason Friesen.

Le MOTI prévoit également d’ajouter une troisième voie réservée au transport en commun sur le pont.

« Je suis heureux d’entendre l’engagement d’améliorer le service de transport en commun », a ajouté le conseiller. Jonston. « Je ne pense vraiment pas que l’achalandage augmentera tant que le service ne le fera pas. »

Plusieurs conseillers ont posé des questions sur la possibilité de supprimer les feux de circulation du côté Kelowna du pont, comme celui de la rue Abbott. Le conseil a appris que le scénario avait été envisagé, et on lui a dit que la suppression d’un ensemble de feux à une intersection ne ferait que repousser la congestion de la circulation à l’intersection suivante.

Le maire Gord Milsom a noté qu’un passage supérieur pour piétons à Daimler Road, au-dessus de l’autoroute 97, figurait également sur la liste des projets.

« J’ai toujours été préoccupé par les élèves qui traversent l’autoroute depuis l’école intermédiaire Constable Neil Bruce. »

Cependant, ce projet est probablement dans plusieurs années avant d’être potentiellement construit.

