Le conseil de West Kelowna approuve la deuxième sortie de Casa Loma malgré le dépassement du budget

Le conseil de West Kelowna a approuvé « à contrecœur » un contrat pour la construction d’une deuxième sortie de secours pour le quartier de Casa Loma.

Cette réticence provenait du fait que le projet dépassait le budget et de ce que plusieurs conseillers ont qualifié de « confus » dans les documents budgétaires.

L’estimation initiale était de 995 000 $, mais la ville n’a reçu qu’une seule offre pour le projet d’un montant de 1,186 million de dollars.

Il a également été demandé au Conseil d’approuver un montant supplémentaire de 180 000 $ pour les imprévus, la surveillance archéologique et les enquêtes géotechniques, ce qui porte le coût total à 1,366 million de dollars.

« Nous pensions pouvoir encoder tout cela dans le cadre de ce budget d’un million de dollars, mais en fin de compte, cela n’a pas été possible », a déclaré au conseil Stacey Harding, directrice des opérations et des projets.

Le conseiller Rick de Jong a demandé au personnel si retarder et relancer le projet attirerait davantage d’offres.

« Personnellement, je ne pense pas que nous susciterions beaucoup plus d’intérêt, évidemment le marché peut changer, c’est hors de notre contrôle », a déclaré Rob Hillis, directeur de l’ingénierie.

Le maire Gord Milsom, bien que peu satisfait de l’augmentation, a déclaré qu’un retard pourrait faire monter encore le prix.

« C’est plus cher que ce que nous pensions, mais c’est l’appel d’offres qui a été lancé et je serais inquiet s’il était plus élevé dans quelques mois. »

Les conseillers se demandaient également pourquoi il n’y avait qu’une seule offre pour le projet.

« C’est le résultat général des conditions du marché, a expliqué Hillis. « Il reste encore beaucoup de travail à faire et le nombre d’entrepreneurs capables de réaliser ce type de travail est limité. »

Deux soumissionnaires étaient intéressés par le projet, a-t-il ajouté.

«Le personnel était heureux que nous ayons obtenu un prix de marché équitable, juste un peu plus élevé que ce que nous avions initialement estimé au moment du budget.»

Conseil. Stephen Johnston a souligné que la ville doit faire mieux pour attirer plusieurs soumissionnaires pour les projets.

« Qu’il s’agisse du calendrier, du fait que les documents d’appel d’offres ne sont pas aussi détaillés ou complets qu’ils devraient l’être, ou encore d’une mauvaise réputation, nous devons comprendre ce qui se passe et résoudre ce problème. »

Une voie de sortie de secours constitue depuis longtemps un problème de sécurité pour les résidents du Casa Loma Lakeshore Resort, car Campbell Road est leur seule sortie en cas d’évacuation.

Le nouveau parcours, qui servira également de sentier polyvalent, mesurera environ 500 mètres de long et 3,5 mètres de large.

