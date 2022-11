Le conseil de Vancouver vote pour adopter une définition controversée de l’antisémitisme

Vancouver a voté pour adopter une définition de l’antisémitisme que de nombreuses juridictions ont également adoptée, mais certains groupes de défense des droits de l’homme s’y opposent par crainte qu’elle n’étouffe la liberté d’expression.

Le Conseil a voté six contre un mercredi pour adopter la définition de travail de l’antisémitisme de l’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).

Com. Sarah Kirby-Yung de A Better City (ABC) Vancouver a présenté la motion.

“À la racine même pour moi, quand je le distille, c’est vraiment une question d’éducation”, a déclaré Kirby-Yung avant de voter.

“L’éducation est l’outil le plus puissant que nous ayons contre la haine. Elle est plus puissante que n’importe quelle action punitive pourrait l’être.”

Comté de Vancouver Sarah Kirby-Yung écoute les orateurs mardi lors d’une motion visant à adopter la définition de l’antisémitisme de l’International Holocaust Remembrance Alliance. (Ben Nelms/CBC)

Organisation intergouvernementale, l’IHRA définit l’antisémitisme comme “une certaine perception des Juifs, qui peut s’exprimer par la haine envers les Juifs. Les manifestations rhétoriques et physiques de l’antisémitisme sont dirigées contre des individus juifs ou non juifs et/ou leurs biens, vers des institutions communautaires juives et des installations religieuses.”

Certains groupes, dont au moins un groupe juif, Independent Jewish Voices, ont déclaré que la définition avait été « militarisée » par Israël et ses partisans contre le mouvement Palestine Solidarity. Certains craignent que la définition n’étouffe les critiques d’Israël en assimilant ces critiques à l’antisémitisme.

Le Centre pour les affaires israéliennes et juives, une organisation de défense sioniste et juive, a déclaré à CBC que c’était “malhonnête”, soulignant les lignes directrices de la définition selon laquelle “une critique d’Israël similaire à celle formulée contre tout autre pays ne peut être considérée comme antisémite”. .”

Tous les conseillers et Sim ont souligné qu’ils se sont opposés à l’antisémitisme sous toutes ses formes lors des délibérations.

Les conseillers qui n’ont pas voté pour dans l’ensemble ont déclaré qu’ils craignaient que la définition ne crée des divisions, y compris parmi les orateurs qui se sont identifiés comme juifs au conseil.

Les partisans de la motion ont fait valoir que même si tout le monde n’est pas entièrement d’accord avec la définition, l’adopter était un moyen important d’exprimer sa solidarité avec la communauté juive et de la faire se sentir en sécurité dans la ville.

Intervenants pour et contre

Des dizaines de personnes se sont prononcées pour et contre la définition pendant la plus grande partie de mercredi, dont beaucoup se sont identifiées comme juives.

Le rabbin Jonathan Infeld de la congrégation Beth Israel Vancouver a parlé de ses parents qui ont survécu à l’Holocauste. Beaucoup de parents de son père ne l’ont pas fait.

Il a également évoqué sa ville natale de Pittsburgh, qui a été le théâtre d’une fusillade tragique, meurtrière et antisémite en 2018.

Il a dit que sa congrégation de Vancouver ne se sentait pas en sécurité et que l’adoption de la définition serait un pas en avant.

“Les synagogues sont les seuls espaces sacrés de cette ville qui doivent avoir une sécurité continue pour chaque fonction et chaque service que nous effectuons”, a-t-il déclaré.

D’autre part, Michael Fraser, parlant au téléphone, a déclaré qu’en tant que personne juive, il n’approuvait pas la définition.

Il a déclaré que sa famille avait été déplacée par des pogroms en Ukraine et qu’il avait été victime d’antisémitisme “personnel et systémique”, notamment d’atroces insultes et de blagues sur l’Holocauste.

Il pense que la définition est vague et trompeuse et que de nombreux Juifs ne la soutiennent pas.

“Je n’accepte pas le dogme selon lequel nous, en tant que peuple juif, ne pouvons être en sécurité qu’avec un État-nation qui se fait au prix du déplacement d’un peuple autochtone, à savoir les Palestiniens, et un État qui est à l’abri des critiques par des motions comme la définition de l’IHRA”, dit Fraser.

La majorité du conseil a déclaré qu’elle ne pensait pas que la définition restreindrait la liberté d’expression et que même si elle ne bénéficiait pas d’un soutien unanime, elle était convaincue qu’elle bénéficiait d’un large soutien parmi le peuple juif.

Tous les membres de la liste ABC ont voté pour, à l’exception de Coun. Rebecca Bligh, qui était absente. Com. Christine Boyle était la seule voix dans l’opposition. Les conseillers du Parti vert Pete Fry et Adrianne Carr se sont abstenus.