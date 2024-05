Le Conseil de transition d’Haïti choisit un nouveau Premier ministre pour le pays

SAN JUAN, Porto Rico — Garry Conille, spécialiste du développement de l’ONU, a été nommé mardi soir nouveau Premier ministre d’Haïti, près d’un mois après qu’une coalition au sein d’un conseil de transition fracturé ait cherché à choisir quelqu’un d’autre pour ce poste.

Cette décision tant attendue intervient alors que des gangs continuent de terroriser la capitale Port-au-Prince, ouvrant le feu dans des quartiers autrefois paisibles et utilisant de la machinerie lourde pour démolir plusieurs commissariats de police et prisons.

Le membre du Conseil Louis Gérald Gilles a déclaré à l’Associated Press que six des sept membres du conseil ayant le droit de vote avaient choisi Conille plus tôt mardi. Il a déclaré qu’un membre, Laurent St. Cyr, n’était pas en Haïti et n’a donc pas voté.

Conille est directrice régionale de l’UNICEF pour l’Amérique latine et les Caraïbes depuis janvier 2023 et a été Premier ministre d’Haïti d’octobre 2011 à mai 2012 sous la direction du président Michel Martelly. Il remplace Michel Patrick Boisvert, nommé premier ministre par intérim après la démission par lettre d’Ariel Henry fin avril.

Henry était en voyage officiel au Kenya lorsqu’une coalition de gangs puissants a lancé des attaques coordonnées le 29 février, prenant le contrôle des commissariats de police, tirant sur le principal aéroport international d’Haïti et prenant d’assaut les deux plus grandes prisons du pays, libérant plus de 4 000 détenus.

Henry a été exclu du pays à cause des attaques, l’aéroport de la capitale Port-au-Prince étant resté fermé pendant près de trois mois.

La violence des gangs continue d’augmenter dans certaines parties de la capitale haïtienne et au-delà alors que Conille prend la tête de ce pays des Caraïbes en difficulté, en attendant le déploiement, soutenu par l’ONU, d’une force de police du Kenya et d’autres pays.

Conille a étudié la médecine et la santé publique et a contribué au développement des soins de santé dans les communautés pauvres d’Haïti, où il a aidé à coordonner les efforts de reconstruction après le tremblement de terre dévastateur de 2010.

Il a travaillé pendant plusieurs années aux Nations Unies avant que Martelly ne le désigne comme Premier ministre en 2011. Conille a démissionné moins d’un an plus tard à la suite d’affrontements avec le président et son cabinet au sujet d’une enquête sur des responsables gouvernementaux ayant la double nationalité, ce qui n’est pas autorisé par le gouvernement. La constitution d’Haïti.

Conille a une tâche ardue devant lui, devoir réprimer la violence endémique des gangs tout en aidant à sortir Haïti de la profonde pauvreté, avec une inflation atteignant un record de 29%, selon les dernières données disponibles. Ces dernières années, les gangs qui contrôlent au moins 80 % de Port-au-Prince ont forcé plus de 360 ​​000 personnes à quitter leurs maisons et continuent de contrôler les principales routes reliant la capitale aux régions du nord et du sud d’Haïti, paralysant souvent le transport de marchandises essentielles. marchandises.

La sélection de Conille au poste de Premier ministre intervient quelques semaines seulement après que l’ancien ministre haïtien des Sports, Fritz Bélizaire, ait été choisi pour ce poste fin avril par une coalition de quatre membres au sein du conseil de transition de neuf membres, dans une annonce surprise qui a suscité la colère de nombreuses personnes. Les critiques ont déclaré que la procédure appropriée n’avait pas été suivie comme dictée par le cadre qui a établi le conseil, de sorte qu’un nouveau processus a été lancé pour choisir un Premier ministre, avec des dizaines de noms soumis pour le poste.

Ce long processus a été critiqué par de nombreuses personnes, notamment par l’Accord du Montana, un groupe de la société civile haïtienne qui a un représentant au conseil.

Dans un communiqué publié mardi, le groupe a accusé le conseil de ne pas avoir pris de « mesures conséquentes » depuis son installation, car « les souffrances de la population s’aggravent, tandis que les gangs prennent le contrôle de davantage de territoires et commettent davantage de crimes ».

Il a également accusé le conseil de ne pas avoir fait preuve de transparence lors du choix d’un nouveau Premier ministre, affirmant qu’il n’avait pas partagé publiquement les critères utilisés ni les noms soumis, entre autres.

Liné Balthazar, président du parti Tet Kale, a appelé le conseil à la transparence dans une interview accordée lundi à Magik9, une radio locale, et a déclaré que le choix d’un Premier ministre semblait improvisé.

En plus de sélectionner un nouveau Premier ministre, le conseil composé de neuf membres, dont sept disposent du droit de vote, doit également nommer une commission électorale provisoire, condition préalable à la tenue des élections. Le mandat non renouvelable du conseil expire le 7 février 2026, date à laquelle un nouveau président devrait prêter serment.

En plus de choisir un nouveau Premier ministre, le conseil est également chargé de sélectionner un nouveau gouvernement et d’organiser des élections générales d’ici la fin de l’année prochaine.

Les membres du conseil sont Emmanuel Vertilaire du Petit Desalin, parti dirigé par l’ancien sénateur et candidat à la présidentielle Jean-Charles Moïse ; Smith Augustin pour EDE/RED, parti dirigé par l’ancien Premier ministre Claude Joseph ; Fritz Alphonse Jean de l’Accord du Montana ; Leslie Voltaire pour Fanmi Lavalas, le parti de l’ancien président Jean-Bertrand Aristide ; Louis Gérald Gilles pour la coalition du 21 décembre qui soutient l’ancien Premier ministre Ariel Henry ; Edgard Leblanc Fils pour le Collectif du 30 janvier, qui représente des partis dont celui de l’ancien président Michel Martelly ; et Laurent Saint-Cyr pour le secteur privé.