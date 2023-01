Le conseil de surveillance de Meta appelle à une refonte des normes de photos nues

Le problème est survenu lorsqu’un couple transgenre et non binaire a publié des photos en 2021 et 2022 de leur poitrine nue avec leurs mamelons couverts. Les légendes comprenaient des détails sur une collecte de fonds pour qu’un membre du couple subisse une chirurgie du haut, une procédure d’affirmation de genre pour aplatir la poitrine d’une personne. Instagram a supprimé les photos après que d’autres utilisateurs les aient signalées, affirmant que leur représentation des seins violait la norme communautaire de sollicitation sexuelle du site. Le couple a fait appel de la décision et les photos ont ensuite été rétablies.

Les allers-retours du couple avec Instagram ont souligné les critiques selon lesquelles les directives de la plate-forme pour le contenu pour adultes ne sont pas claires. Selon ses directives communautaires, Instagram interdit les photos nues mais fait quelques exceptions pour une gamme de types de contenu, y compris les publications de sensibilisation à la santé mentale, les représentations de l’allaitement et d’autres “situations liées à la santé” – des paramètres que le conseil d’administration de Meta a décrits comme “alambiqués et mal définis”. dans son résumé.

Comment décider quelles représentations de la poitrine des gens devraient être autorisées sur les plateformes de médias sociaux a longtemps été une source de débat. Des dizaines d’artistes et d’activistes soutiennent qu’il existe un double standard selon lequel les postes de poitrines de femmes sont plus susceptibles d’être supprimés que ceux des hommes. C’est également le cas pour les personnes transgenres et non binaires, disent les défenseurs.

Le conseil de surveillance de Meta, un organe de 22 universitaires, journalistes et défenseurs des droits de l’homme, est financé par Meta mais fonctionne indépendamment de l’entreprise et prend des décisions contraignantes pour elle. Le groupe a recommandé que les plates-formes clarifient davantage la norme communautaire sur la nudité et l’activité sexuelle des adultes, “afin que toutes les personnes soient traitées d’une manière conforme aux normes internationales des droits de l’homme, sans discrimination fondée sur le sexe ou le genre”.

Il a également appelé à “une évaluation complète de l’impact sur les droits de l’homme d’un tel changement, impliquant diverses parties prenantes, et à créer un plan pour remédier à tout préjudice identifié”.