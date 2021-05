Le conseil de surveillance de Facebook s’apprête à statuer sur l’interdiction de Trump

Le conseil d’administration est un panel d’environ 20 anciens dirigeants politiques, militants des droits humains et journalistes choisis par Facebook pour délibérer sur les décisions relatives au contenu de l’entreprise. Il a commencé il y a un an et est basé à Londres.

Dans un article de blog, la société a expliqué que les dirigeants avaient bloqué le compte de M. Trump parce qu’il avait violé les politiques de l’entreprise contre l’incitation à la violence et que la prise d’assaut meurtrière du Capitole avait défié la croyance de l’entreprise en une transition pacifique du gouvernement et le processus démocratique. .

La société et les membres rémunérés du panel soulignent que le conseil est indépendant. Mais Facebook finance le conseil d’administration avec une fiducie de 130 millions de dollars et les hauts dirigeants ont joué un rôle important dans sa formation.

Le conseil d’administration dira à Facebook de supprimer l’interdiction ou de la maintenir. La décision peut également être plus nuancée. Le conseil pourrait dire que l’interdiction était appropriée à l’époque mais qu’elle n’est plus nécessaire, ou que l’interdiction était une mauvaise décision dès le départ.

L’entreprise dispose alors de sept jours pour mettre en vigueur la décision du conseil d’administration.

Comment le conseil prend-il sa décision?

Le conseil prend en charge les cas référés par Facebook ou le public. Le panel sélectionne ensuite cinq membres pour délibérer d’abord sur chaque cas, un basé dans le pays d’origine représenté par l’affaire.

Les membres se rencontrent pour discuter du cas et examiner les commentaires du public. Plus de 9000 commentaires ont été soumis sur le compte de Trump. Le conseil a prolongé son délai de 90 jours pour les décisions dans l’affaire Trump en raison du volume élevé de commentaires du public. Le conseil basera sa décision sur deux critères principaux: si l’interdiction de Facebook à M. Trump suivait les normes communautaires de l’entreprise et adhérait aux lois sur les droits de l’homme. Lorsque le plus petit panel de membres du conseil atteint la majorité, la décision est prise au conseil plénier pour un vote.

Dans l’affaire Trump, Facebook a également demandé au conseil d’administration de formuler des recommandations politiques sur la manière de gérer les comptes des dirigeants politiques. L’entreprise n’a pas à adopter les recommandations.

Cette décision est-elle le dernier mot sur Trump?

Si Facebook suit ses propres règles, alors oui. La société a déclaré que toutes les décisions du conseil de surveillance étaient contraignantes et que même M. Zuckerberg ne pouvait pas annuler les décisions. (M. Trump s’est également vu interdire définitivement l’accès à Twitter, où il comptait environ 88 millions d’abonnés.)

Mais il n’y a aucun organisme qui applique cet accord entre Facebook et le conseil d’administration. Facebook a rejeté une recommandation du conseil d’administration concernant le retrait d’un message sur Covid-19. La société affirme que les recommandations sont différentes des décisions et ne sont pas contraignantes.