Décidant ses premiers cas, le conseil de surveillance de Facebook Inc a statué jeudi que la société de médias sociaux avait eu tort de supprimer quatre des cinq éléments de contenu examinés par le conseil, y compris les publications que Facebook avait supprimées pour violation des règles sur le discours de haine et la désinformation nuisible au COVID-19.

Les décisions sont un test crucial de l’organisme indépendant, créé par Facebook en réponse aux critiques sur la façon dont il traite le contenu problématique. Le conseil a également appelé Facebook à être plus clair sur ses règles sur ce qui est autorisé sur ses plateformes.

Le conseil d’administration a été sous les projecteurs après que la société lui a demandé la semaine dernière de se prononcer sur la récente suspension de l’ancien président américain Donald Trump. Il a déclaré jeudi qu’il ouvrirait bientôt le dossier aux commentaires du public.

Facebook a bloqué l’accès de Trump à ses comptes Facebook et Instagram en raison des craintes de nouveaux troubles violents à la suite de la prise d’assaut du Capitole américain le 6 janvier par les partisans de l’ancien président.

Le conseil de surveillance de Facebook a commencé à entendre des cas en octobre et a annoncé les premiers cas qu’il examinerait en décembre. Voici la liste complète des décisions du conseil:

DÉCISIONS ANNULÉES:

* Un message avec des photos d’un enfant décédé qui comprenait des commentaires sur le traitement des musulmans ouïghours par la Chine.

* Une citation présumée du ministre de la propagande nazie Joseph Goebbels que Facebook a retiré pour avoir violé sa politique sur les «individus et organisations dangereux».

* Un message dans un groupe affirmant que certains médicaments pourraient guérir le COVID-19, qui a critiqué la réponse du gouvernement français à la pandémie. Cette affaire a été soumise par Facebook, plutôt que par un utilisateur.

* Photos Instagram montrant des mamelons féminins qui, selon l’utilisateur brésilien, visaient à sensibiliser aux symptômes du cancer du sein. Facebook avait également déclaré que cette suppression était une erreur et avait restauré la publication.

MAINTIEN DE LA DÉCISION:

* Un message qui prétendait montrer des photos historiques d’églises à Bakou, en Azerbaïdjan, avec une légende qui, selon Facebook, indiquait le «dédain» du peuple azerbaïdjanais et le soutien à l’Arménie.

Facebook dispose désormais de sept jours pour restaurer les éléments de contenu qui, selon le conseil d’administration, n’auraient pas dû être supprimés. Le conseil a annoncé qu’il annoncerait sous peu un autre cas de son premier lot.

Le conseil a également émis neuf recommandations de politique non contraignantes – par exemple, que Facebook devrait informer les utilisateurs de la règle spécifique qu’ils ont violée et mieux définir leurs règles sur des questions telles que les groupes dangereux et la désinformation sur la santé. Facebook n’a pas à agir en conséquence, mais il doit répondre publiquement.

Facebook a longtemps été critiqué pour des problèmes de modération de contenu très médiatisés, allant de la suppression temporaire d’une célèbre photo de guerre de l’époque du Vietnam d’une fille nue fuyant une attaque au napalm à des échecs dans la police des discours de haine et de la désinformation.

Le conseil se prononcera sur un nombre limité de décisions controversées. Il a déclaré jeudi que 150 000 cas avaient fait l’objet d’un appel devant le conseil depuis qu’il avait commencé à accepter des cas en octobre.

Le conseil est composé de 20 membres, dont l’ancien Premier ministre danois Helle Thorning-Schmidt et la lauréate du prix Nobel de la paix Tawakkol Karman.

Le panel entend les cas d’utilisateurs qui ont épuisé le processus d’appel de l’entreprise sur le contenu supprimé des plates-formes Facebook, et non sur le contenu qui a été laissé. Le mandat limité du conseil a fait l’objet de critiques. Facebook lui-même peut demander au conseil de passer en revue un plus large éventail de problèmes de contenu.

Avant l’annonce des décisions, un groupe de critiques de Facebook, surnommé The Real Oversight Board, a déclaré qu’il s’agissait « d’un effort de relations publiques qui obscurcit les problèmes urgents que Facebook ne parvient pas à résoudre – la prolifération continue de discours de haine et de désinformation sur leurs plates-formes. »

Facebook a promis 130 millions de dollars pour financer le conseil d’administration pendant au moins six ans.