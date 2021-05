Le conseil de surveillance de Facebook dit à Zuckerberg qu’il est le décideur sur Trump

C’était donc un peu de justice poétique que mercredi, le Facebook Oversight Board – un nouveau panel d’experts chargé de statuer sur certains des appels les plus difficiles de l’entreprise à la modération du contenu – a rejeté la tentative de l’entreprise d’externaliser l’une des tâches les plus épineuses de ses 17 -année d’histoire: décider quoi faire de l’ancien président Donald J. Trump.

Mais le refus du conseil d’administration de régler la question plus large de l’avenir de Facebook de M. Trump a été un revers dans la longue quête de M. Zuckerberg pour s’extirper du centre d’un débat mondial sur la liberté d’expression et déléguer la responsabilité de décider de ce que les 2,7 milliards d’utilisateurs de Facebook peuvent et ne peut pas publier à un ensemble d’arbitres plus consentants.

Mais le groupe a également critiqué Facebook pour avoir cherché à «se soustraire à ses responsabilités» en donnant à M. Trump «la peine indéterminée et sans norme de suspension indéfinie», plutôt que de prendre une décision permanente quant à l’opportunité de le réintégrer, de le suspendre pour une période déterminée ou de l’interdire. lui en permanence. Et cela a renvoyé la décision concernant les comptes de M. Trump à l’entreprise, affirmant que Facebook devrait rendre un verdict final dans les six mois.

Lorsque M. Zuckerberg a lancé pour la première fois l’idée d’une «Cour suprême Facebook» il y a plusieurs années, il l’a promue comme un moyen de rendre la gouvernance de l’entreprise plus démocratique, en formant un organe indépendant d’experts en la matière et en leur donnant le pouvoir d’entendre les appels. des utilisateurs.

«Je pense que dans tout type de système démocratique qui fonctionne bien, il doit y avoir un moyen de faire appel», a déclaré M. Zuckerberg à Ezra Klein dans un podcast Vox 2018.

Le conseil de surveillance avait également un autre objectif. Pendant des années, M. Zuckerberg avait été appelé en tant que juge politique de Facebook en dernier ressort. (En 2018, par exemple, il s’est personnellement impliqué dans la décision d’interdire Alex Jones, le théoricien du complot d’Infowars.) Mais les décisions de modération de haut niveau étaient souvent impopulaires et le retour de flamme était souvent féroce. Si cela fonctionnait, le conseil de surveillance assumerait la responsabilité de prendre les décisions de contenu les plus litigieuses de la plate-forme, tout en protégeant M. Zuckerberg et son équipe politique des critiques.

Il est difficile d’imaginer un différend que M. Zuckerberg serait plus désireux d’éviter que celui au sujet de M. Trump. L’ancien président a conduit Facebook à la Maison Blanche en 2016, puis a tourmenté l’entreprise en contournant à plusieurs reprises ses règles et en osant les dirigeants pour le punir. Quand ils l’ont finalement fait, les républicains ont fait rage contre M. Zuckerberg et ses lieutenants, les accusant de censure politiquement motivée.

Facebook a également fait face à de nombreuses pressions dans l’autre sens – à la fois de la part des démocrates et des groupes de défense des droits civiques et des employés, dont beaucoup considéraient la présence de M. Trump sur Facebook comme fondamentalement incompatible avec leur objectif de réduire la désinformation nuisible et les discours de haine. Peu importe ce que M. Zuckerberg et son équipe décidaient, ils étaient sûrs d’enflammer les guerres de la parole en ligne et de se faire plus d’ennemis.

Avant la décision de mercredi, M. Zuckerberg et d’autres dirigeants de Facebook ont ​​tout fait pour convaincre un public sceptique que le conseil de surveillance aurait de véritables dents. Ils ont financé le groupe par le biais d’une fiducie juridiquement indépendante, l’ont rempli d’experts hautement qualifiés et se sont engagés à respecter ses décisions.

Mais malgré toutes ses revendications de légitimité, le conseil de surveillance a toujours eu une qualité Potemkine. Ses dirigeants ont été sélectionnés par Facebook et ses membres sont (généreusement) payés par les poches de l’entreprise. Son mandat est limité et aucune de ses décisions n’est contraignante, dans un sens quelconque du terme. Si M. Zuckerberg décidait demain d’ignorer les conseils du conseil d’administration et de rétablir les comptes de M. Trump, rien – aucun acte du Congrès, aucun acte judiciaire, aucune lettre de colère des actionnaires de Facebook – ne pourrait l’arrêter.