Le conseil de surveillance de Facebook confirme l’interdiction de Trump, mais dit qu’il était «  inapproprié  » pour le site de suspendre indéfiniment – RT USA News

Le Conseil de surveillance de Facebook a confirmé la décision du réseau social d’interdire Donald Trump à la suite de l’assaut du Capitole le 6 janvier, mais il a critiqué la manière dont Trump a été interdit en termes vagues et indéfinis.

Dans une déclaration mercredi, le conseil d’administration a annoncé qu’il «Confirme la décision de Facebook, le 7 janvier 2021, de restreindre l’accès du président de l’époque, Donald Trump, à la publication de contenu sur sa page Facebook et son compte Instagram.»

« Cependant, il n’était pas approprié pour Facebook d’imposer la sanction indéterminée et sans norme de suspension indéfinie », la déclaration a continué, soulignant que Facebook « Les sanctions normales incluent la suppression du contenu non conforme, l’imposition d’une période de suspension limitée dans le temps ou la désactivation permanente de la page et du compte. »





Le conseil a ensuite recommandé que Facebook « revoir » la situation « Pour déterminer et justifier une réponse proportionnée et cohérente avec les règles qui sont appliquées aux autres utilisateurs de sa plateforme, » et qu’il devrait le faire dans un délai de six mois.

Si le réseau social prend les six mois complets pour prendre sa décision, cela fera près d’un an que Trump s’est vu interdire de publier sur ses comptes Facebook et Instagram.

Le dernier message de Trump sur Facebook avant son interdiction – alors que les partisans ont pris d’assaut le Capitole américain pour protester contre sa défaite électorale de 2020 face au président Joe Biden – lire, «Je demande à tout le monde au Capitole des États-Unis de rester pacifique. Pas de violence! Rappelez-vous, NOUS sommes le Parti de la loi et de l’ordre – respectez la loi et nos grands hommes et femmes en bleu. Merci! »

Plusieurs personnes sont mortes pendant et après l’incident, y compris Ashli ​​Babbitt, un partisan de Trump qui a été abattu par un policier du Capitole pour avoir tenté de grimper par une fenêtre.

Bien que Trump ait appelé les personnes impliquées dans la tempête à rentrer chez elles et à s’abstenir de toute violence, il a continué à affirmer dans des publications que l’élection avait été truquée et a ensuite été bannie de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Pinterest, Snapchat et d’autres technologies majeures plates-formes, y compris les processeurs de paiement numérique Stripe et Shopify.





