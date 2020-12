Le Conseil de surveillance de Facebook a annoncé les six premiers cas où il examinera la modération du contenu de la plateforme.

Tous les cas impliquent une décision où Facebook a initialement décidé de supprimer le contenu de l’utilisateur.

Il s’agit notamment d’images et de publications accompagnées de texte, qui, selon Facebook, enfreignaient leurs règles sur les discours de haine, la nudité et les contenus violents.

Le conseil a déclaré que les utilisateurs de Facebook avaient soumis plus de 20 000 incidents suggérés pour examen depuis octobre.

L’organe invite maintenant le public à commenter de manière anonyme les six cas au cours des sept prochains jours, qui seront examinés par des comités de cinq membres.

Le conseil n’a pas donné de date pour ses conclusions, mais Facebook a précédemment déclaré qu’il s’attendait à ce que les cas soient résolus dans les 90 jours, y compris toute action qu’il lui serait demandé de prendre.

« Une fois que le Conseil aura pris une décision sur ces cas, Facebook sera tenu de mettre en œuvre nos décisions, ainsi que de répondre publiquement à toute recommandation politique supplémentaire que le Conseil fera », a déclaré l’autorité.

L’organe d’arbitrage a été créé par Facebook en réponse aux critiques de sa gestion du contenu problématique, mais a lui-même été confronté à des réactions négatives pour son mandat limité.

Un groupe de critiques de Facebook, se faisant appeler « The Real Facebook Oversight Board », a déclaré qu’il entendrait trois cas non encore éligibles à un examen officiel, y compris un différend concernant le compte Facebook de Steve Bannon, un ancien conseiller du président américain Donald Trump.

«Le Conseil de surveillance est un organe distinct auquel les gens peuvent faire appel s’ils ne sont pas d’accord avec les décisions que nous avons prises concernant leur contenu sur Facebook ou Instagram», a déclaré Facebook dans un communiqué de presse.

« Ce modèle de surveillance indépendante représente un nouveau chapitre de la gouvernance en ligne, et nous nous engageons à mettre en œuvre les décisions du conseil. »

« Nous attendons avec impatience les premières décisions du conseil d’administration, qui devraient être rendues dans les mois à venir. »

De quoi parlent les six premiers cas?

1. Une capture d’écran de deux tweets du premier Le Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad sur la violence contre les Français. Facebook a supprimé le message pour violation de sa politique sur les discours de haine. Bien que l’utilisateur n’ait pas ajouté de légende aux captures d’écran, ils se sont plaints au Conseil de surveillance de vouloir faire connaître les «paroles horribles» de l’ancien Premier ministre.

2. Deux photos bien connues d’un enfant mort, étendu tout habillé sur une plage, avec un texte en birman demandant pourquoi il n’y a pas eu de représailles contre La Chine pour son traitement des musulmans ouïghours, par rapport aux meurtres récents en France liés aux caricatures du prophète Mahomet. Le message, qui fait également référence à la crise des réfugiés syriens, a également été supprimé par Facebook pour violation des politiques de discours de haine. L’utilisateur a affirmé que son message visait à souligner que les vies humaines comptent plus que les idéologies religieuses.

3. Photos historiques présumées d’églises à Bakou avec un texte d’accompagnement faisant référence à « l’agression azerbaïdjanaise » et au « vandalisme » et indiquant que Bakou avait été construit par des Arméniens, demandant où les églises étaient allées. L’utilisateur a indiqué qu’il soutenait l’Arménie dans le conflit du Haut-Karabakh, mais a fait appel au fait qu’il souhaitait démontrer la destruction de monuments culturels et religieux, et a déclaré que Facebook n’aurait pas dû supprimer le message dans le cadre de sa politique de discours de haine.

4. Huit photographies ont été publiées sur Instagram par un utilisateur brésilien, apparemment pour sensibiliser aux signes du cancer du sein. Cinq des photos comprenaient des mamelons féminins visibles et découverts, avec des légendes portugaises correspondantes sur les symptômes. Alors que Facebook a retiré le message pour violation de sa politique sur la nudité adulte et l’activité sexuelle, l’utilisateur a déclaré l’avoir partagé dans le cadre de la campagne nationale «Octobre rose» pour la prévention du cancer du sein.

5. Un utilisateur aux États-Unis a transféré son précédent message sur une citation présumée du chef de la propagande de l’Allemagne nazie Joseph Goebbels, invitée par la fonction «On This Day» de Facebook. Facebook a supprimé le contenu pour avoir violé sa politique sur les individus et les organisations dangereux, mais le plaignant dit qu’ils considèrent que la présidence américaine actuelle suit un modèle fasciste et que la citation est importante.

6. Une vidéo a été publiée dans un groupe Facebook sur Refus de la France d’autoriser l’hydroxychloroquine et l’azithromycine comme traitement du COVID-19, critiquant la stratégie sanitaire du pays. La vidéo a été visionnée environ 50 000 fois et partagée environ 1 000 fois. Facebook avait supprimé la vidéo en vertu de ses règles contre la violence et l’incitation, mais a renvoyé l’affaire au Conseil de surveillance lui-même. La société affirme que le contenu met en évidence les défis auxquels elle a été confrontée pour faire face aux risques de dommages hors ligne qui peuvent être causés par la désinformation sur la pandémie de COVID-19.