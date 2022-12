Le conseil de surveillance critique Meta pour un traitement préférentiel

Meta a été sévèrement critiqué mardi par un conseil de surveillance interne pour ses politiques accordant aux célébrités, aux politiciens et aux partenaires commerciaux un traitement spécial par rapport à la grande majorité des utilisateurs de Facebook et d’Instagram.

Les personnes ayant un nombre élevé d’abonnés ont pu dire et partager des choses sur Facebook et Instagram qui seraient autrement rapidement supprimées pour violation des politiques de l’entreprise, selon le Conseil de surveillance, créé par l’entreprise pour statuer sur les questions politiques épineuses liées à la liberté d’expression, droits de l’homme et modération des contenus.

Un programme appelé contre-vérification garantissait que les utilisateurs de haut niveau recevaient un examen supplémentaire d’un modérateur humain avant que leurs messages ne soient supprimés pour avoir enfreint les conditions d’utilisation de Meta. Dans un rapport, le conseil de surveillance a critiqué Meta pour son manque de transparence sur le programme, qui, selon le conseil, offrait un “traitement inégal” aux utilisateurs les plus influents et les plus puissants de Facebook et d’Instagram, au détriment de ses droits de l’homme et des valeurs de l’entreprise. Meta a mis jusqu’à sept mois pour parvenir à une décision finale sur un contenu publié par un compte dans le programme de vérification croisée, selon le rapport.

“Le conseil d’administration est préoccupé par la façon dont Meta a donné la priorité aux intérêts commerciaux dans la modération de contenu”, indique le rapport. Le programme, a-t-il déclaré, “offrait une protection supplémentaire à l’expression de certains utilisateurs”.