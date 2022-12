Le conseil de surveillance critique Meta pour un traitement préférentiel

Meta, le propriétaire de Facebook et d’Instagram, a été durement critiqué mardi par un conseil de surveillance nommé par l’entreprise pour ses politiques qui accordent aux célébrités, aux politiciens et aux partenaires commerciaux un traitement spécial par rapport à la grande majorité de ses utilisateurs. Dans le cadre d’un programme appelé contre-vérification, les personnes ayant un nombre élevé d’abonnés ont pu dire et partager des choses sur Facebook et Instagram qui auraient autrement été rapidement supprimées pour violation des politiques de l’entreprise, selon le conseil de surveillance, que Meta avait créé pour statuer. des questions politiques épineuses liées à la liberté d’expression, aux droits de l’homme et à la modération du contenu. “Le conseil d’administration est préoccupé par la façon dont Meta a donné la priorité aux intérêts commerciaux dans la modération de contenu”, a déclaré le conseil d’administration dans un rapport. Le programme de contre-vérification, a-t-il déclaré, “a fourni une protection supplémentaire à l’expression de certains utilisateurs”. Le conseil de surveillance a recommandé à Meta de réviser son système de vérification croisée en augmentant “radicalement” la transparence sur qui figure sur la liste des VIP du programme et en masquant leurs messages pendant qu’ils sont examinés. Meta devrait donner la priorité à la parole, qui est “d’une importance publique particulière”, a-t-il ajouté. Les recommandations du conseil, qui comprend une vingtaine d’universitaires, d’experts des droits de l’homme et d’avocats, ne sont pas contraignantes.

Méta : La société mère de Facebook a déclaré qu’elle licenciait plus de 11 000 personnes, soit environ 13 % de ses effectifs Elon Musk, le nouveau propriétaire de Twitter, est maintenant à l’honneur pour la façon dont son service de médias sociaux modérera le contenu. Twitter avait créé des politiques visant à empêcher la désinformation et les discours de haine de la plate-forme, mais M. Musk a déclaré qu’il croyait au discours sans entraves et avait abandonné l’application de certaines de ces politiques. Meta a réduit l’importance de son activité de réseautage social ces derniers mois après des critiques concernant le contenu toxique sur ces plateformes. Mark Zuckerberg, le directeur général de l’entreprise, a plutôt donné la priorité à un passage dans le monde numérique immersif du métaverse. Meta a dépensé des milliards de dollars pour ce changement, bien qu’il ne soit pas clair si les consommateurs adopteront les produits liés au métaverse. L’entreprise a récemment licencié plus de 11 000 employés, soit environ 13 % de ses effectifs. Nick Clegg, vice-président des affaires mondiales de Meta, a dit mardi que Meta a créé le système de vérification croisée pour éviter que les messages supprimés par erreur n’aient un impact démesuré. Il a déclaré que la société répondrait au rapport du conseil de surveillance dans les 90 jours. Le conseil de surveillance a commencé à enquêter sur le programme de contre-vérification l’année dernière après que son existence a été signalée par le Wall Street Journal et une dénonciatrice, Frances Haugen. Le conseil d’administration a vivement critiqué l’année dernière l’entreprise pour son manque de transparence sur le programme.