Le Conseil de surveillance appelle Facebook et Instagram à réviser l’interdiction des seins nus

Méta Conseil de surveillance a appelé Facebook et Instagram à revoir sa politique de nudité adulte.

Le conseil d’administration a déclaré mardi dans une décision que la politique existante de l’entreprise est basée sur une vision binaire du genre, ce qui ne permet pas de savoir comment les règles s’appliquent aux personnes intersexes, non binaires et transgenres.

Le conseil de surveillance – un groupe d’universitaires, de politiciens et de journalistes qui conseillent l’entreprise sur ses politiques de modération de contenu – a recommandé une refonte des règles de l’entreprise interdisant les images torse nu de femmes, mais pas d’hommes, Nouvelles du ciel signalé.

“Le Conseil de surveillance a annulé les décisions initiales de Meta de supprimer deux publications Instagram représentant des personnes transgenres et non binaires torse nu. Il recommande également que Meta modifie sa norme communautaire sur la nudité et l’activité sexuelle des adultes afin qu’elle soit régie par des critères clairs qui respectent les normes internationales. normes des droits de l’homme ».

— Conseil de surveillance a annoncé dans un communiqué de presse.