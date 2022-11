Le conseil de Surrey vote pour maintenir la GRC comme service de police de la ville

Le conseil municipal de Surrey a voté lundi soir (14 novembre) sur le prochain plan d’action pour la transition policière assiégée de Surrey.

Lors d’un vote de 5 contre 4, le conseil a décidé de maintenir la GRC de Surrey comme police de compétence de cette ville au lieu d’aller de l’avant avec le service de police de Surrey.

Le personnel de la Ville préparera maintenant un plan pour l’approbation du ministre de la Sécurité publique et solliciteur général Mike Farnworth à cette fin, et enverra une lettre au nom du conseil à la commission de police de Surrey “pour suspendre toutes les nouvelles embauches et dépenses en attendant de nouvelles directives du conseil”.

La mairesse Brenda Locke et sa majorité de cinq membres de Surrey Connect ont fait campagne pour le maintien de la GRC.

Elle et les conseillers Harry Bains, Rob Stutt, Pardeep Kooner et Gordon Hepner ont voté pour, tandis que les conseillers de la Safe Surrey Coalition Doug Elford et Mandeep Nagra ont voté contre le maintien de la GRC, tout comme les conseillers de Surrey First Mike Bose et Linda Annis.

Surrey First a publié lundi un communiqué de presse appelant à un référendum sur la question, dans lequel Annis a déclaré: “Les neuf d’entre nous élus au conseil le 15 octobre ne devraient pas prendre cette décision finale.”

Annis a écrit une lettre à Farnworth l’exhortant à appeler la ville de Surrey à organiser un référendum public sur la question de la police, arguant que «ce va-et-vient coûteux restera un football politique à moins que les électeurs de Surrey ne soient finalement autorisés à décider ce problème.” Elle a tenté de faire modifier la motion en vue d’organiser un référendum, mais elle a été rejetée.

tom.zytaruk@surreynowleader.com

Aimez-nous sur Facebook Suivez-nous sur Instagram et suivez Tom sur Twitter

Ville de SurreySurreyService de police de SurreyGRC de Surrey