Le conseil de Streator votera sur l’accord d’Arby lors de sa prochaine réunion – Shaw Local

Le conseil municipal de Streator envisagera à nouveau un accord d’incitations pour construire un restaurant Arby’s.

Charles H. Walsh, Jr., l’un des partenaires du Streator Equity Group qui a acheté le terrain à Bloomington Street et Oakley Avenue, anciennement connu sous le nom de Gautschy’s Corner, s’est adressé au conseil mardi et a déclaré si la ville devait accorder une augmentation d’impôt de 30 000 $. finançant une subvention de réaménagement, il servirait à démolir le bâtiment du coin et à faire place à un restaurant Arby’s.

Il a dit qu’il croyait que les locataires du terrain construiraient leur propre bâtiment pour abriter le restaurant.

« Il y a encore une chance que les nouveaux propriétaires aillent de l’avant sans ce financement, mais il faudra attendre pour voir quand cette formule magique fonctionnera pour eux. » — Tara Bedei, maire de Streator

Le conseil a voté 4 contre 1 pour refuser la subvention en novembre dernier, le maire Tara Bedei fournissant le seul vote favorable, mais le sujet a été réexaminé par le nouveau conseil et sera voté lors de sa réunion ordinaire le mercredi 19 juillet. Le conseil s’est réuni mardi. lors de son comité plénier. Le conseil ne vote pas sur les points à l’ordre du jour lors de ces réunions. Le conseil compte deux nouveaux membres David Reed et David « Moose » Conner depuis ce vote. Ils ont remplacé les membres du conseil Brian Crouch et Jacob Darby, qui ont tous deux voté contre la demande.

Bedei a déclaré que le projet augmenterait suffisamment la valeur de la propriété pour rembourser la somme au TIF en environ deux ans.

« Nous le saurons la semaine prochaine, avec la majorité du conseil, quelle que soit la voie », a déclaré Bedei lorsqu’on lui a demandé si la ville allait de l’avant. « Il y a encore une chance que les nouveaux propriétaires aillent de l’avant sans ce financement, mais il faudra attendre pour voir quand cette formule magique fonctionnera pour eux. »

Streator n’a pas d’Arby’s. Il y a des emplacements d’Arby à Ottawa, au Pérou et dans le Pontiac.

Dans une mise à jour du plan stratégique de la ville, Bedei a également signalé que la ville avait 14 candidats au plan de réaménagement du logement, un système qui prend en considération l’occupation du propriétaire, les exigences de revenu et les projets qui rendraient la propriété plus habitable.

Streator a reçu 550 000 $ l’été dernier pour la réhabilitation de logements grâce à des subventions globales de développement communautaire accordées par le Département du commerce et des opportunités économiques de l’Illinois. L’État a accordé une aide de 8 millions de dollars à 15 communautés pour investir dans 154 projets d’amélioration de l’habitat.

Elle a ajouté que sur ces 14, 10 ont été notés sur une échelle de priorité et ceux-ci recevront jusqu’à 50 000 $. Lorsque ces 10 propriétés seront achevées grâce aux travaux du Conseil des gouvernements du centre-nord de l’Illinois, les quatre propriétés restantes seront déplacées en haut de la liste pour la prochaine série de subventions.

Le chef de la police de Streator, John Franklin, a informé le conseil que son département avait trois nouvelles recrues : le répartiteur John Thompson, qui commencera ses études à l’Académie de police de l’Illinois en août ; l’officier Cipriano Lopez, qui obtiendra son diplôme de l’académie et rejoindra la force ; et l’officier Ryne Reel, qui servira désormais d’enquêteur à plein temps.

Dans d’autres actions, le conseil:

A reçu une information de Gina Czubachowski, directrice exécutive de la North Central Illinois Economic Development Corporation. Bedei est le seul membre encore membre du conseil depuis que la ville a rejoint le groupe de développement économique. Czubachowski a parlé aux membres du conseil de son organisation et comment elle aide à attirer l’attention et les entreprises sur Streator et ses villes membres dans la vallée de l’Illinois.

Entendu un examen d’une proposition à trois niveaux pour la délivrance de permis d’alcool dans la ville, les séparant en événements spéciaux (lieux avec des fêtes privées avec nourriture), salle de cinéma (comme le théâtre, qui a actuellement une licence de restaurant) et en direct salles de spectacle (comme à Powerhouse Wrestling). La proposition sera votée lors de la prochaine réunion mercredi 19 juillet.

A entendu une proposition d’acheter 15 pieds de terrain à l’église New Beginnings afin qu’un feu de signalisation puisse être déplacé plus loin de la chaussée. Le signal a été installé à son emplacement actuel et n’a été utilisé que pendant six heures avant d’être endommagé par une voiture. L’objet sera examiné par la commission d’urbanisme.